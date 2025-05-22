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Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Açıklandı! Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Duyurdu

Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Açıklandı! Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.05.2025 - 10:58

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini sabit tutuldu. TCMB, Şubat'ta yılın ilk raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e çıkarmıştı.

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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul’da yılın ikinci Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Şubat'ta yılın ilk Enflasyon Raporu açıklanmıştı. TCMB yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e çıkarmıştı. Karahan, 22 Mayıs Pazartesi günü yaptığı açıklamada bu tahminin sabit tutulduğunu bildirdi. Böylece yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 oldu.

2026 yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 12 olarak korundu.

"Piyasaların etkili işleyişinin sürmesi açısından tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz."

"Piyasaların etkili işleyişinin sürmesi açısından tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz."

Karahan'ın yaptığı açıklama şöyle oldu:

'Üç aylık veriler enflasyonun ana eğiliminde yatay bir seyre işaret ediyor. Mal enflasyonu görece düşük seyrediyor. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşiyor. Temel mal enflasyonunda fiyat artışları güç kazandı. Zirai don hadisesi önümüzdeki dönem için yukarı yönlü riskleri artırdı. Nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme yavaşladı.

Piyasaların etkili işleyişinin sürmesi açısından tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Yaptığımız faiz artışları mevduat ve kredi fiyatlamalarına beklentilerimiz ölçüsünde yansıdı. Mevduat faizlerinin seviyesi TL’ye geçişleri ve tasarrufları destekliyor. Mayısın ilk yarısına ilişkin veriler kredi büyümesinde haftalık bazda yeniden bir yavaşlamaya işaret ediyor.

TL ticari kredi büyümesi aylık büyüme sınırları ve kredi talepleriyle uyumlu bir seviyede devam ediyor. KKM hesaplarında bakiye 17 milyar dolara geriledi. KKM bakiyesinin azalması TL mevduat payını artırarak parasal aktarım mekanizmasını güçlendiriyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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