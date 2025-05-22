Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Açıklandı! Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Duyurdu

Karahan'ın yaptığı açıklama şöyle oldu:

'Üç aylık veriler enflasyonun ana eğiliminde yatay bir seyre işaret ediyor. Mal enflasyonu görece düşük seyrediyor. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşiyor. Temel mal enflasyonunda fiyat artışları güç kazandı. Zirai don hadisesi önümüzdeki dönem için yukarı yönlü riskleri artırdı. Nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme yavaşladı.

Piyasaların etkili işleyişinin sürmesi açısından tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Yaptığımız faiz artışları mevduat ve kredi fiyatlamalarına beklentilerimiz ölçüsünde yansıdı. Mevduat faizlerinin seviyesi TL’ye geçişleri ve tasarrufları destekliyor. Mayısın ilk yarısına ilişkin veriler kredi büyümesinde haftalık bazda yeniden bir yavaşlamaya işaret ediyor.

TL ticari kredi büyümesi aylık büyüme sınırları ve kredi talepleriyle uyumlu bir seviyede devam ediyor. KKM hesaplarında bakiye 17 milyar dolara geriledi. KKM bakiyesinin azalması TL mevduat payını artırarak parasal aktarım mekanizmasını güçlendiriyor.'