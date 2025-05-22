Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Açıklandı! Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Duyurdu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini sabit tutuldu. TCMB, Şubat'ta yılın ilk raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e çıkarmıştı.
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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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