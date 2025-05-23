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Bodrum Belediye Başkanı'nın 2500 TL'lik Lahmacun Fiyatıyla İlgili Açıklaması Tartışma Yarattı

Bodrum Belediye Başkanı'nın 2500 TL'lik Lahmacun Fiyatıyla İlgili Açıklaması Tartışma Yarattı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
23.05.2025 - 15:57 Son Güncelleme: 23.05.2025 - 17:25

Bodrum ve lahmacun hemen hemen her sene birlikte anılan bir ikili oldu artık. Bu sene 2.500 TL olarak açıklanan lahmacun fiyatı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin açıklamaları ise sosyal medyada yeniden tartışma yarattı.

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Her sezon olduğu gibi bu sezon da Bodrum'daki lahmacun fiyatları gündemdeki yerini aldı. "Pahalı Bodrum lahmacunun" bu seneki fiyatı 2.500 TL

Her sezon olduğu gibi bu sezon da Bodrum'daki lahmacun fiyatları gündemdeki yerini aldı. "Pahalı Bodrum lahmacunun" bu seneki fiyatı 2.500 TL

Ancak bu fiyat Bodrum'un lüks plajlarındaki mekanlara ait. Yani aslında normal bir restoranda elbette lahmacunu bu fiyata yetmiyorsunuz.

Bu seneki lahmacun fiyatına ilk isyan eden ünlü Seray Sever oldu. Ünlü oyuncu 2.500 TL'lik lahmacun için şu sözleri söylemişti:

Bu seneki lahmacun fiyatına ilk isyan eden ünlü Seray Sever oldu. Ünlü oyuncu 2.500 TL'lik lahmacun için şu sözleri söylemişti:

'Çok saçma. O paralar hakikaten verilmesin. Görgüsüzlük o paraları vermek. Yemem yani. Altın mı koyuyorlar kıyma yerine? Olacak iş değil! Biz Bodrum’da dışarı yemeğe pek çıkmıyoruz, bahçemizde kendi mangalımızı yapıyoruz. Bize gelin, ben size bedava yemek hazırlarım”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin "siz orada lahmacunu satın almıyorsunuz, orada o kişilerle oturma hürriyetini, o çatal bıçağı kullanma hürriyetini, o manzarada o lüksü yaşama hürriyetini satın alıyorsunuz.” sözleri tartışma yarattı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin "siz orada lahmacunu satın almıyorsunuz, orada o kişilerle oturma hürriyetini, o çatal bıçağı kullanma hürriyetini, o manzarada o lüksü yaşama hürriyetini satın alıyorsunuz.” sözleri tartışma yarattı.

Mandalinci'nin tam açıklaması şöyledi:

“Yurt dışına açılan bir et firmamız  var, altın varakla sunum yapıyor. Siz de lahmacunu altın varakla sunum yapın, 2 bin 500 liraya değil 2 bin 500 dolara yersiniz o lahmacunu.

Bodrum turizminin zarar görmesini isteyen kesimler tarafından ortaya atılıyor. Daha pide fırınlarına odun atılmadı, odun ateşi yanmadı lahmacun fiyatı konuşulmaya başlandı.

2 bin 500 liraya lahmacun bir iki yer hariç, ki oraya da gitmek sizin tercihiniz, siz orada lahmacunu satın almıyorsunuz, orada o kişilerle oturma hürriyete, o çatal bıçağı kullanma hürriyeti, o manzarada o lüksü yaşama hürriyetini satın alıyorsunuz.”

Dünyanın güneşi, denizi, tarihi, kültürü ve gastronomisiyle kabul gören bu hazine kentinin, Anadolu kültürünün lezzetlerinden ‘lahmacun’ ve lahmacun fiyatlarıyla anılması bizim olduğu kadar, memleketin de kalbini kıran bir demodelik içeriyor. Bodrum’da, lahmacun da elbette sevilen tatlarımızdan biri olacak ama Bodrum asla lahmacundan ibaret olmayacaktır.”

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci'nin açıklamasına gelen tepkilerin bir kısmı şöyle 👇

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci'nin açıklamasına gelen tepkilerin bir kısmı şöyle 👇
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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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