Bodrum Belediye Başkanı'nın 2500 TL'lik Lahmacun Fiyatıyla İlgili Açıklaması Tartışma Yarattı
Bodrum ve lahmacun hemen hemen her sene birlikte anılan bir ikili oldu artık. Bu sene 2.500 TL olarak açıklanan lahmacun fiyatı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin açıklamaları ise sosyal medyada yeniden tartışma yarattı.
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Her sezon olduğu gibi bu sezon da Bodrum'daki lahmacun fiyatları gündemdeki yerini aldı. "Pahalı Bodrum lahmacunun" bu seneki fiyatı 2.500 TL
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Bu seneki lahmacun fiyatına ilk isyan eden ünlü Seray Sever oldu. Ünlü oyuncu 2.500 TL'lik lahmacun için şu sözleri söylemişti:
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin "siz orada lahmacunu satın almıyorsunuz, orada o kişilerle oturma hürriyetini, o çatal bıçağı kullanma hürriyetini, o manzarada o lüksü yaşama hürriyetini satın alıyorsunuz.” sözleri tartışma yarattı.
Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci'nin açıklamasına gelen tepkilerin bir kısmı şöyle 👇
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