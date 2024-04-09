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Bodrum'da Lahmacun Fiyatlarını Endeks Üzerinden Tahmin Eden Şeref Oğuz Gelinen Seviyeyi Sorgulattı

Bodrum'da Lahmacun Fiyatlarını Endeks Üzerinden Tahmin Eden Şeref Oğuz Gelinen Seviyeyi Sorgulattı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.04.2024 - 16:15

Yaz geliyor. Havalar giderek ısınırken, bayram tatili de gelince, akıllara denize düşen karpuz kabuğu misali yaz tatili masrafları geldi O halde Bodrum'da lahmacun fiyatları serüveni başlasın.

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Bodrum, lahmacunuyla ünlenen bir tatil beldemiz. Lahmacunun çok iyi olması nedeniyle değil, çok pahalı olması nedeniyle her yıl Bodrum'da lahmacun fiyatları tartışmaların odak noktasında yer alır.

Bodrum, lahmacunuyla ünlenen bir tatil beldemiz. Lahmacunun çok iyi olması nedeniyle değil, çok pahalı olması nedeniyle her yıl Bodrum'da lahmacun fiyatları tartışmaların odak noktasında yer alır.

Havalar güzelleşip, tatil sohbetleri başladıysa, Bodrum lahmacun endeksi de hesaplanmaya başlanabilir. Kendisine sorulan bir soruya karşılık olarak ekonomi gazetecisi Şeref Oğuz da hesaplamasını yaptı.

Havalar güzelleşip, tatil sohbetleri başladıysa, Bodrum lahmacun endeksi de hesaplanmaya başlanabilir. Kendisine sorulan bir soruya karşılık olarak ekonomi gazetecisi Şeref Oğuz da hesaplamasını yaptı.
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Bu yaz Bodrum'da lahmacun ve ayranın 900 TL olması öngörülünce yorumlar da gecikmedi.

Bu yaz Bodrum'da lahmacun ve ayranın 900 TL olması öngörülünce yorumlar da gecikmedi.
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İşte Bodrum mevsiminin yaklaşmasıyla

İşte Bodrum mevsiminin yaklaşmasıyla
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Lahmacun fiyatları tahminine yapılan yorumlardan bazıları.

Lahmacun fiyatları tahminine yapılan yorumlardan bazıları.
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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Lahmacun fiyatları yükselir mi?

Lahmacun fiyatları yükselir mi?
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Yorumlarda buluşalım.

Yorumlarda buluşalım.
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