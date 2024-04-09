Bodrum'da Lahmacun Fiyatlarını Endeks Üzerinden Tahmin Eden Şeref Oğuz Gelinen Seviyeyi Sorgulattı
Bodrum'da Lahmacun Fiyatlarını Endeks Üzerinden Tahmin Eden Şeref Oğuz Gelinen Seviyeyi Sorgulattı
Yaz geliyor. Havalar giderek ısınırken, bayram tatili de gelince, akıllara denize düşen karpuz kabuğu misali yaz tatili masrafları geldi O halde Bodrum'da lahmacun fiyatları serüveni başlasın.
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Bodrum, lahmacunuyla ünlenen bir tatil beldemiz. Lahmacunun çok iyi olması nedeniyle değil, çok pahalı olması nedeniyle her yıl Bodrum'da lahmacun fiyatları tartışmaların odak noktasında yer alır.
Havalar güzelleşip, tatil sohbetleri başladıysa, Bodrum lahmacun endeksi de hesaplanmaya başlanabilir. Kendisine sorulan bir soruya karşılık olarak ekonomi gazetecisi Şeref Oğuz da hesaplamasını yaptı.
Bu yaz Bodrum'da lahmacun ve ayranın 900 TL olması öngörülünce yorumlar da gecikmedi.
İşte Bodrum mevsiminin yaklaşmasıyla
Lahmacun fiyatları tahminine yapılan yorumlardan bazıları.
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Lahmacun fiyatları yükselir mi?
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