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Bodrum'da Fiyatlar Uçtu, Esra Erol Pahalılığa Bakın Nasıl Çözüm Buldu!

Bodrum'da Fiyatlar Uçtu, Esra Erol Pahalılığa Bakın Nasıl Çözüm Buldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.05.2025 - 15:04

Yaz aylarının vazgeçilmez rotası Bodrum, güzelliği kadar fiyatlarıyla da baş döndürüyor. Henüz sezon başlamadan lahmacun fiyatlarının 2.200 TL’ye çıktığı söylentisi sosyal medyada gündem yarattı. Seray Sever ve Blok 3’ün ardından bu kez de Esra Erol isyan etti.

Beach’lere gitmediğini, lüks mekanlara para vermediğini belirten ünlü sunucu, dost sofraları kurarak duruma çözüm bulduğunu söyledi. “Bir gün biri müzik aletiyle geliyor, bir gün biri yemek yapıyor. Önemli olan birlikte olmak” dedi.

İşte detaylar...

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Bodrum, eşsiz doğası, tarihi dokusu ve büyüleyici deniziyle her yıl hem yerli hem yabancı turistlerin gözdesi.

Bodrum, eşsiz doğası, tarihi dokusu ve büyüleyici deniziyle her yıl hem yerli hem yabancı turistlerin gözdesi.

Ama güzellik bedava değil! Zira Bodrum’da fiyatlar da deniz gibi derinleşiyor. Henüz yaz sezonu tam olarak açılmadan lahmacun fiyatlarının 2.200 TL’ye kadar çıktığı söylentisi ortalığı karıştırdı.

Bu altın değerinde lahmacun tartışmasına ilk tepki Seray Sever’den gelmişti.

Bu altın değerinde lahmacun tartışmasına ilk tepki Seray Sever’den gelmişti.

Sever, “Çok saçma. O paralar hakikaten verilmesin. Görgüsüzlük o paraları vermek” diyerek çıkış yapmış, “Bize gelin, bahçede mangal yaparız!” diyerek işi espriye vurmuştu.

Sonra Blok 3, “Niye vereyim o parayı? Kıyma ve hamurdan başka ne koyuyorlar içine?” diyerek gündeme dahil olmuştu.

Ve şimdi sırada Esra Erol var!

Ve şimdi sırada Esra Erol var!

Ünlü sunucu, Bodrum’daki fahiş fiyatlara karşı nasıl çözüm bulduğunu açıkladı.

“O fiyatlar gerçekten çok yüksek. Bu sebeple biz hep evde toplanıyoruz” diyerek, dışarıda lüks restoranlara para harcamak yerine dost meclislerinde vakit geçirdiklerini söyledi.

“Bir gün biri, bir gün diğeri sofra kuruyor. Bir gün biri müzik aletiyle geliyor. Önemli olan mekan değil, birlikte olmak” diyen Erol, aynı zamanda sosyal adalete de dikkat çekti:

“Ben hiç beach’e gitmiyorum. Bu fiyatları uygun bulmuyorum. Parayı veren o denize girebiliyor, veremeyen giremiyor. Bu eşitsizliğe karşıyım.”

Bakalım Bodrum’un yıldızlı mekanları bu mesajı alacak mı?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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