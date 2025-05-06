Bodrum'da Fiyatlar Uçtu, Esra Erol Pahalılığa Bakın Nasıl Çözüm Buldu!

Yaz aylarının vazgeçilmez rotası Bodrum, güzelliği kadar fiyatlarıyla da baş döndürüyor. Henüz sezon başlamadan lahmacun fiyatlarının 2.200 TL’ye çıktığı söylentisi sosyal medyada gündem yarattı. Seray Sever ve Blok 3’ün ardından bu kez de Esra Erol isyan etti.

Beach’lere gitmediğini, lüks mekanlara para vermediğini belirten ünlü sunucu, dost sofraları kurarak duruma çözüm bulduğunu söyledi. “Bir gün biri müzik aletiyle geliyor, bir gün biri yemek yapıyor. Önemli olan birlikte olmak” dedi.

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