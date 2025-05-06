Bodrum'da Fiyatlar Uçtu, Esra Erol Pahalılığa Bakın Nasıl Çözüm Buldu!
Yaz aylarının vazgeçilmez rotası Bodrum, güzelliği kadar fiyatlarıyla da baş döndürüyor. Henüz sezon başlamadan lahmacun fiyatlarının 2.200 TL’ye çıktığı söylentisi sosyal medyada gündem yarattı. Seray Sever ve Blok 3’ün ardından bu kez de Esra Erol isyan etti.
Beach’lere gitmediğini, lüks mekanlara para vermediğini belirten ünlü sunucu, dost sofraları kurarak duruma çözüm bulduğunu söyledi. “Bir gün biri müzik aletiyle geliyor, bir gün biri yemek yapıyor. Önemli olan birlikte olmak” dedi.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bodrum, eşsiz doğası, tarihi dokusu ve büyüleyici deniziyle her yıl hem yerli hem yabancı turistlerin gözdesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu altın değerinde lahmacun tartışmasına ilk tepki Seray Sever’den gelmişti.
Ve şimdi sırada Esra Erol var!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın