Sanat Güneşi'ni Tanımamış: Sibel Can'ın Yıllar Önce Zeki Müren'e Yanlışlıkla Posta Koyduğu Anısı

Namı diğer Sanat Güneşi Zeki Müren’i tanımayanınız yoktur. Sadece sesiyle değil, zarafetiyle de bir döneme damga vurmuştu. Sibel Can, katıldığı İbrahim Selim’in YouTube programında Zeki Müren’le ilgili yaşadığı unutulmaz anıyı anlattı.

Ama bu öyle sıradan bir anı değil! Meğer genç yaşlarında Zeki Müren’i tanımamış ve telefonda ona farkında olmadan posta koymuş.

İşte hem güldüren hem de şaşırtan o hikaye 👇