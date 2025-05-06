Sanat Güneşi'ni Tanımamış: Sibel Can'ın Yıllar Önce Zeki Müren'e Yanlışlıkla Posta Koyduğu Anısı
Namı diğer Sanat Güneşi Zeki Müren’i tanımayanınız yoktur. Sadece sesiyle değil, zarafetiyle de bir döneme damga vurmuştu. Sibel Can, katıldığı İbrahim Selim’in YouTube programında Zeki Müren’le ilgili yaşadığı unutulmaz anıyı anlattı.
Ama bu öyle sıradan bir anı değil! Meğer genç yaşlarında Zeki Müren’i tanımamış ve telefonda ona farkında olmadan posta koymuş.
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Sibel Can, geçtiğimiz günlerde katıldığı “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında Zeki Müren’le ilgili öyle bir anı anlattı ki sosyal medya yıkıldı.
Bu kez de Sanat Güneşi Zeki Müren’le ilgili anısıyla gündeme geldi.
“Yine dalga geçiyorlar” demiş, hatta telefonda gayet lakayıt konuşmuş:
Sibel Can o an için “Yerin dibine girdim” diyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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