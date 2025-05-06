onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sanat Güneşi'ni Tanımamış: Sibel Can'ın Yıllar Önce Zeki Müren'e Yanlışlıkla Posta Koyduğu Anısı

Sanat Güneşi'ni Tanımamış: Sibel Can'ın Yıllar Önce Zeki Müren'e Yanlışlıkla Posta Koyduğu Anısı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.05.2025 - 13:55

Namı diğer Sanat Güneşi Zeki Müren’i tanımayanınız yoktur. Sadece sesiyle değil, zarafetiyle de bir döneme damga vurmuştu. Sibel Can, katıldığı İbrahim Selim’in YouTube programında Zeki Müren’le ilgili yaşadığı unutulmaz anıyı anlattı.

Ama bu öyle sıradan bir anı değil! Meğer genç yaşlarında Zeki Müren’i tanımamış ve telefonda ona farkında olmadan posta koymuş.

İşte hem güldüren hem de şaşırtan o hikaye 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ah bu şarkıların gözü kör olsun, Gitme Sana Muhtacım, İnleyen Nağmeler, Gözlerin Doğuyor Gecelerime, Elbet Bir Gün Buluşacağız...

Ah bu şarkıların gözü kör olsun, Gitme Sana Muhtacım, İnleyen Nağmeler, Gözlerin Doğuyor Gecelerime, Elbet Bir Gün Buluşacağız...

Yıllar geçse de Zeki Müren’in sesi hala kalbimizin en özel yerinde. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da eşi benzeri bulunmayan bir sanatçıydı. Müziğiyle, sahne kostümleriyle, duruşuyla adeta başlı başına bir fenomendi. 

Sanat hayatı boyunca milyonların kalbini fethetti, ama bir kişiyi de zamanında telefonda az kalsın küstürüyormuş: Sibel Can!

Sibel Can, geçtiğimiz günlerde katıldığı “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında Zeki Müren’le ilgili öyle bir anı anlattı ki sosyal medya yıkıldı.

Sibel Can, geçtiğimiz günlerde katıldığı “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında Zeki Müren’le ilgili öyle bir anı anlattı ki sosyal medya yıkıldı.

Daha önce kazandığı ilk parayla “beş katlı apartman aldım, altında da dükkan vardı” diyerek Karabük’teki yatırımıyla hepimizi hem güldürmüş hem de kıskandırmıştı. “Ucuzdu o zamanlar evler” sözleri sosyal medyada goygoyculara malzeme vermişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu kez de Sanat Güneşi Zeki Müren’le ilgili anısıyla gündeme geldi.

Bu kez de Sanat Güneşi Zeki Müren’le ilgili anısıyla gündeme geldi.

Sibel Can’ın anlattığına göre, genç yaşlarında “Rüyalarda Buluşuruz” adlı şarkıyı seslendirmiş. Aynı dönemde şarkıyı Zeki Müren ve Bülent Ersoy da söylemiş ama kimsenin birbirinden haberi yokmuş. Meğer Zeki Müren Sibel Can’ın yorumunu dinleyince etkilenmiş ve “Kim bu kız?” diyerek onu tanımak istemiş.

Bir gün ev telefonu çalmış. Sibel Can apar topar açmış ama karşıdaki sesi tanımamış. Zeki Müren olduğunu söylemiş kişi… Ama Sibel Can sanmış ki arkadaşları onu işletiyor!

“Yine dalga geçiyorlar” demiş, hatta telefonda gayet lakayıt konuşmuş:

“Yine dalga geçiyorlar” demiş, hatta telefonda gayet lakayıt konuşmuş:

'Bir gün evde telefon çaldı. Koştum işte açtım. Alo, Zeki Müren'in sesi. Ama ben dedim ki ablam yine bunlar. Efendim he dedim. Ben Zeki Müren dedi. Evet eee? Ondan sonra kapattı.'

Ancak kısa süre sonra babasının müzisyen bir arkadaşı arayıp, “Kızım az önce seni gerçekten Zeki Müren aradı” deyince işler değişmiş!

Sibel Can o an için “Yerin dibine girdim” diyor.

Sibel Can o an için “Yerin dibine girdim” diyor.

Zeki Müren pes etmemiş, tekrar aramış. Bu kez Sibel Can’ın babası devreye girmiş ve telefonla ilk o konuşmuş. Sonrasında Zeki Müren Sibel Can’a dönüp şu sözleri söylemiş: “Çok güzel söylemişsin kızım, bir gün seni tanımak isterim.”

Bugün hala heyecanla, biraz utanarak, biraz da gururla anlatıyor o günü:

“Ondan sonra tekrar aradı Zeki Müren. Devamlı beni arıyor. Neyse önce babam bir konuştu. En güzel şekilde. Ben yerin dibine girdim. Çok güzel söylemişsin. Kızım seni bir gün görmek isterim. Gibi bir şeyler söyledi. Öyle bir şey oldu yani.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın