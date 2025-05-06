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Bu da Yalı Kavgası: Sevim Emre Komşusuyla Birbirine Girdi, Ayırmaya Çalışanlara Ateş Püskürdü!

Bu da Yalı Kavgası: Sevim Emre Komşusuyla Birbirine Girdi, Ayırmaya Çalışanlara Ateş Püskürdü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.05.2025 - 11:56

Orhan Gencebay’ın yıllardır yanından ayırmadığı eşi Sevim Emre bu kez sosyal medya pozlarıyla değil, komşusuyla yaşadığı tartışmayla gündemde. Sarıyer Baltalimanı’ndaki yalıda yaşanan olaylar kameralara yansırken, Emre’nin hem komşusuna hem de araya giren kişiye çıkışı sosyal medyada çok konuşuldu.

Kavganın sebebi tam olarak bilinmese de “Git buradan!” diye bağırarak bir kişiyi ittiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü. 

İşte tartışmanın perde arkası…

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Sevim Emre’yi magazin dünyası son zamanlarda daha çok sosyal medyadaki “genç kız” pozlarıyla tanıyor.

Sevim Emre’yi magazin dünyası son zamanlarda daha çok sosyal medyadaki “genç kız” pozlarıyla tanıyor.

Photoshop ve efekti fazla kaçıran Emre, her ne kadar fotoğraflarda oynama yapmadığını söylese de “zamana meydan okuyan” fotoğrafları sık sık gündem oluyor.

Arabeskin babası Orhan Gencebay’ın 1978’den bu yana hayat arkadaşı olan Sevim Emre son olarak Sarıyer Baltalimanı’ndaki lüks yalılarında komşusuyla yaşadığı sert bir tartışmayla gündeme geldi.

Olay, bir başka komşu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, bir başka komşu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Görüntülerde tarafların birbirine yüksek sesle bağırdığı duyuluyor. En dikkat çeken an ise, Sevim Emre’nin kavga sırasında tarafları ayırmaya çalışan bir kişiye çıkışı oldu. “Git buradan!” diye bağırarak söz konusu kişiyi ittiği anlar kameraya yansıdı. 

Araya girmeye çalışan kişinin yaşadığı şaşkınlık da dikkat çekti.

Tartışmanın nedeni henüz netleşmese de, olay esnasında Sevim Emre’nin sinirli tavırları ve etrafa tepkisi dikkatlerden kaçmadı.

Yalıyı satacakları iddia edilmişti.

Yalıyı satacakları iddia edilmişti.

Öte yandan bu kavga, yıl başında gündeme gelen yalı satışı iddialarını da yeniden akıllara getirdi. Daha önce satılacağı iddia edilen yalı için Sevim Emre “evimizi satmıyoruz” açıklaması yapmıştı.

İşte o kavga anları:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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