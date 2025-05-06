Bu da Yalı Kavgası: Sevim Emre Komşusuyla Birbirine Girdi, Ayırmaya Çalışanlara Ateş Püskürdü!
Orhan Gencebay’ın yıllardır yanından ayırmadığı eşi Sevim Emre bu kez sosyal medya pozlarıyla değil, komşusuyla yaşadığı tartışmayla gündemde. Sarıyer Baltalimanı’ndaki yalıda yaşanan olaylar kameralara yansırken, Emre’nin hem komşusuna hem de araya giren kişiye çıkışı sosyal medyada çok konuşuldu.
Kavganın sebebi tam olarak bilinmese de “Git buradan!” diye bağırarak bir kişiyi ittiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü.
İşte tartışmanın perde arkası…
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Sevim Emre’yi magazin dünyası son zamanlarda daha çok sosyal medyadaki “genç kız” pozlarıyla tanıyor.
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Olay, bir başka komşu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Yalıyı satacakları iddia edilmişti.
İşte o kavga anları:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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