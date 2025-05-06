Bu da Yalı Kavgası: Sevim Emre Komşusuyla Birbirine Girdi, Ayırmaya Çalışanlara Ateş Püskürdü!

Orhan Gencebay’ın yıllardır yanından ayırmadığı eşi Sevim Emre bu kez sosyal medya pozlarıyla değil, komşusuyla yaşadığı tartışmayla gündemde. Sarıyer Baltalimanı’ndaki yalıda yaşanan olaylar kameralara yansırken, Emre’nin hem komşusuna hem de araya giren kişiye çıkışı sosyal medyada çok konuşuldu.

Kavganın sebebi tam olarak bilinmese de “Git buradan!” diye bağırarak bir kişiyi ittiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

İşte tartışmanın perde arkası…