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Hadise'nin Avrupa'yı Seçmesinin Sebebi Vergi mi? Konser Başına 100 Bin Euro İddiası!

Hadise'nin Avrupa'yı Seçmesinin Sebebi Vergi mi? Konser Başına 100 Bin Euro İddiası!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.05.2025 - 10:02

Almanya’dan Belçika’ya, Hadise’nin Avrupa sahnelerindeki yoğun konser maratonu dikkat çekti. Son dönemde 8 farklı Avrupa ülkesinde sahne alan ünlü popçu, konser başına 100 bin Euro (yaklaşık 4.5 milyon TL) kazandığı iddiasıyla gündeme geldi. Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; daha az vergi ödediği için Türkiye yerine Avrupa’da konser verdiği öne sürüldü. İddialar sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

İşte tüm detaylar…

Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
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Kariyerine Stir Me Up şarkısıyla hızlı bir giriş yapan Hadise, aradan geçen yıllarda sadece sesiyle değil; klipleri, sahne kostümleri, özel hayatı ve net çıkışlarıyla da hep magazinin göz bebeği olmayı başardı.

Kariyerine Stir Me Up şarkısıyla hızlı bir giriş yapan Hadise, aradan geçen yıllarda sadece sesiyle değil; klipleri, sahne kostümleri, özel hayatı ve net çıkışlarıyla da hep magazinin göz bebeği olmayı başardı.

Son albümü Fırtınam ile yine ortalığı kasıp kavuran Hadise, özellikle klipteki iddialı dans koreografisiyle gündemdeydi. Leopar desenli transparan kıyafeti, dansçılarıyla birlikte yaptığı sahneler ve estetik figürleri sosyal medyayı adeta ikiye böldü. 

Kimileri performansa hayran kalırken, kimileri dozunu fazla buldu. O klibin her sahnesi günlerce konuşuldu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Geçtiğimiz günlerde ise yine aynı dans videosu üzerinden ortalık karıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise yine aynı dans videosu üzerinden ortalık karıştı.

Reynmen’in annesi Nasibe Yılmaz, Hadise’nin dans ettiği bir videonun altına yaptığı yorumla sosyal medyayı sarstı.

Yılmaz, “Bir insan para da kazanıyorsa edebiyle kazansın, bu paranın bereketi olmaz. Haramla kazanılan paradan farkı yok. İğrenç ötesi, midem bulandı.” diyerek tepkisini açıkça dile getirdi.

Bu yorum karşılıksız kalmadı tabii. Almanya konserinde sahneden konuşan Hadise, “Ne zamandan beri dans ahlaksızlık oldu bilmiyorum. Annem beni böyle büyütmedi. Benim için her dans sanattır.” diyerek net bir cevap verdi.

Kaçıranlar için o içeriğimi de şöyle bırakıyoruz:

Tüm bu olayların ardından şimdi de bambaşka bir iddia magazin kulislerini karıştırdı.

Tüm bu olayların ardından şimdi de bambaşka bir iddia magazin kulislerini karıştırdı.

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; son dönemde Avrupa turnesinde tam 8 konser veren Hadise’nin, her bir konser için tam 100 bin Euro aldığı iddia edildi. Yani konser başına yaklaşık 4.5 milyon TL.

Ancak asıl dikkat çeken detay bununla sınırlı değil. Hadise’nin bu konserlerini özellikle Avrupa’da yapmayı tercih etmesinin nedeni olarak vergi avantajı gösterildi.

Türkiye’ye göre daha düşük vergi oranları nedeniyle rotasını Avrupa’ya çevirdiği öne sürüldü.

Türkiye’ye göre daha düşük vergi oranları nedeniyle rotasını Avrupa’ya çevirdiği öne sürüldü.

Henüz Hadise’den bu iddiaya dair bir açıklama gelmese de, sahne başına kazandığı devasa rakam ve bu stratejik tercih sosyal medyada büyük ses getirdi. 

Gözler şimdi Hadise’nin vereceği yanıtta…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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