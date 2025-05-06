Hadise'nin Avrupa'yı Seçmesinin Sebebi Vergi mi? Konser Başına 100 Bin Euro İddiası!

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; son dönemde Avrupa turnesinde tam 8 konser veren Hadise’nin, her bir konser için tam 100 bin Euro aldığı iddia edildi. Yani konser başına yaklaşık 4.5 milyon TL.

Ancak asıl dikkat çeken detay bununla sınırlı değil. Hadise’nin bu konserlerini özellikle Avrupa’da yapmayı tercih etmesinin nedeni olarak vergi avantajı gösterildi.