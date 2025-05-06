Hadise'nin Avrupa'yı Seçmesinin Sebebi Vergi mi? Konser Başına 100 Bin Euro İddiası!
Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
Almanya’dan Belçika’ya, Hadise’nin Avrupa sahnelerindeki yoğun konser maratonu dikkat çekti. Son dönemde 8 farklı Avrupa ülkesinde sahne alan ünlü popçu, konser başına 100 bin Euro (yaklaşık 4.5 milyon TL) kazandığı iddiasıyla gündeme geldi. Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; daha az vergi ödediği için Türkiye yerine Avrupa’da konser verdiği öne sürüldü. İddialar sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
İşte tüm detaylar…
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Kariyerine Stir Me Up şarkısıyla hızlı bir giriş yapan Hadise, aradan geçen yıllarda sadece sesiyle değil; klipleri, sahne kostümleri, özel hayatı ve net çıkışlarıyla da hep magazinin göz bebeği olmayı başardı.
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Geçtiğimiz günlerde ise yine aynı dans videosu üzerinden ortalık karıştı.
Tüm bu olayların ardından şimdi de bambaşka bir iddia magazin kulislerini karıştırdı.
Türkiye’ye göre daha düşük vergi oranları nedeniyle rotasını Avrupa’ya çevirdiği öne sürüldü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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