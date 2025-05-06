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“Seni Köprüde Sallandırırım!” Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’e Tehdit Soruşturması

“Seni Köprüde Sallandırırım!” Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’e Tehdit Soruşturması

Kızılcık Şerbeti
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.05.2025 - 08:39

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek’in başı dertte. Feyza Civelek, eski sevgilisi Alican Kurt'un ilişkilerine yönelik paylaşımının altına yapılan bir yorumla deliye döndü ve yorumu yazan kişiyi 'Bir daha hakkımda konuşursan seni köprüde sallandırırım' diyerek tehdit etti. Tehdit edilen kişinin Feyza Civelek hakkında şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kaynak: Armağan Yılmaz - SABAH

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Feyza Civelek'in bir dönem sevgilisi olan Alican Kurt, sosyal medya profili üzerinden ilişkilerine yönelik bir hikaye paylaştı. 

Kurt'un arkadaşı Mert Wang paylaşılan hikayeye 'saçmalama lan' şeklinde mesaj attı. Yorumu görüp deliye dönen ünlü oyuncu Feyza Civelek küplere binip iddiaya göre Wang'a yönelik sert sözlerle çıkışıp hakaret ederek tehditte bulundu.

“Bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım”

“Bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım”

Feyza Civelek mesajında, 'Hayatında beni görmedin etmedin beni, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek. Numaranı aldım boyunun ölçüsünü alacağım, bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım, gelen geçen yüzüne tükürür, aşağılık erkek kaşarı s....r git' yazdı.

Şikayet üzerine Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı.

Şikayet üzerine Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı.

Mesajı gören Mert Wang ise adliyeye giderek oyuncu Feyza Civelek hakkında şikayetçi oldu. Wang şikayet dilekçesinde, Civelek'in hakaret ve hayatına yönelik saldırı gerçekleştirip onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini ifade etti. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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