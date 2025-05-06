“Seni Köprüde Sallandırırım!” Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’e Tehdit Soruşturması
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek’in başı dertte. Feyza Civelek, eski sevgilisi Alican Kurt'un ilişkilerine yönelik paylaşımının altına yapılan bir yorumla deliye döndü ve yorumu yazan kişiyi 'Bir daha hakkımda konuşursan seni köprüde sallandırırım' diyerek tehdit etti. Tehdit edilen kişinin Feyza Civelek hakkında şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: Armağan Yılmaz - SABAH
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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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“Bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım”
Şikayet üzerine Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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