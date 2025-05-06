İmparator'a Tehdit: İbrahim Tatlıses Mesajları Görür Görmez 40 Yıllık Dostunun Oğlundan Şikayetçi Oldu!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
İbrahim Tatlıses’in 40 yıllık dostu Metin Cantimur ve oğlu Turgay Cantimur’la yaşadığı kriz adeta film senaryosu gibi. Son günlerde dillere düşen mesajlar, tehditler ve imalı sözler ortalığı karıştırdı. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; iddialara göre Tatlıses, kendisine yöneltilen tehdit içerikli mesajları görünce soluğu mahkemede aldı. İkilinin dostluğunun geldiği nokta ise hayranlarını şoke etti.
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İmparator lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses bu kez özel hayatıyla değil, dostlarıyla yaşadığı büyük krizle gündemde.
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Cantimur, bir magazin programına bağlanarak ağır iddialarda bulundu.
Bu tehdit dolu mesajı görünce sinirlenen Tatlıses soluğu mahkemede aldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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