İmparator'a Tehdit: İbrahim Tatlıses Mesajları Görür Görmez 40 Yıllık Dostunun Oğlundan Şikayetçi Oldu!

Şikayetçi olan sanatçının, Metin Cantimur’un da bir süredir kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu söylediği öğrenildi. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Bir zamanlar birbirine “kirvem” diye hitap eden iki isim arasındaki bu savaşın nasıl sonuçlanacağı şimdilik merak konusu.