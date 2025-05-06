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İmparator'a Tehdit: İbrahim Tatlıses Mesajları Görür Görmez 40 Yıllık Dostunun Oğlundan Şikayetçi Oldu!

İmparator'a Tehdit: İbrahim Tatlıses Mesajları Görür Görmez 40 Yıllık Dostunun Oğlundan Şikayetçi Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.05.2025 - 10:51

İbrahim Tatlıses’in 40 yıllık dostu Metin Cantimur ve oğlu Turgay Cantimur’la yaşadığı kriz adeta film senaryosu gibi. Son günlerde dillere düşen mesajlar, tehditler ve imalı sözler ortalığı karıştırdı. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; iddialara göre Tatlıses, kendisine yöneltilen tehdit içerikli mesajları görünce soluğu mahkemede aldı. İkilinin dostluğunun geldiği nokta ise hayranlarını şoke etti. 

İşte tüm detaylar…

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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İmparator lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses bu kez özel hayatıyla değil, dostlarıyla yaşadığı büyük krizle gündemde.

İmparator lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses bu kez özel hayatıyla değil, dostlarıyla yaşadığı büyük krizle gündemde.

Sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde “Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar” notuyla yaptığı paylaşım kafaları karıştırmıştı. Tatlıses'in kimi hedef aldığı merak edilmişti. İddialara göre bu sözlerin adresi 40 yıllık dostu Metin Cantimur’du.

Kısa sürede karşı cephesi de sessizliğini bozdu. Metin Cantimur, “Kendi itibarsızlığını başkalarına attığı iftiralarla örtmeye çalışan arkadaşa selam olsun” sözleriyle yanıt verdi. Ancak asıl bomba daha sonra patladı.

Cantimur, bir magazin programına bağlanarak ağır iddialarda bulundu.

Cantimur, bir magazin programına bağlanarak ağır iddialarda bulundu.

Tatlıses’in bakıcısıyla imam nikahı kıydığını, Reza Zarrab’la ilişkilerini, Almanya’daki sırları ve Bodrum’daki nikah şahitlerini açıklayabileceğini ima etti. “Herkesle imam nikahı yapmış” diyerek ipleri tamamen kopardı.

İşler burada da bitmedi. Bu sefer devreye Metin Cantimur’un oğlu Turgay Cantimur girdi. İddiaya göre Tatlıses’e ulaşamayan Turgay, sanatçının koruması Mevlüt A.’ya bir mesaj gönderdi. Mesajda “Ankara’ya geldiğinizde büyük bir sürprizim var. İbrahim amcama söyle, bakalım Tatlıses mi büyük Cantimur mu? Türkiye görecek. Bunu yanındaki o çolağa okut” ifadeleri yer aldı.

Bu tehdit dolu mesajı görünce sinirlenen Tatlıses soluğu mahkemede aldı.

Bu tehdit dolu mesajı görünce sinirlenen Tatlıses soluğu mahkemede aldı.

Şikayetçi olan sanatçının, Metin Cantimur’un da bir süredir kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu söylediği öğrenildi. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Bir zamanlar birbirine “kirvem” diye hitap eden iki isim arasındaki bu savaşın nasıl sonuçlanacağı şimdilik merak konusu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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