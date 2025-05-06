Ölümden Dönmüştü: Sesi Çok Güzel Yarışmasıyla Tanıdığımız Mutlu Kaya Son Paylaşımıyla Yürek Burktu

Bir dönem sesiyle hayran bırakan, ardından yaşadığı acı olayla Türkiye’nin yüreğini burkan Mutlu Kaya, son paylaşımıyla bir kez daha duygulandırdı. Genç yaşta uğradığı saldırı sonrası hayatı altüst olan Kaya, yıllar süren mücadelesine rağmen hala dört duvar arasında yaşamaya çalıştığını söyledi.

“Kafeste bir kuş gibiyim” diyen Mutlu Kaya, “Annem bana değil, ben anneme bakacaktım” sözleriyle takipçilerini üzdü.