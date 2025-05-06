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Ölümden Dönmüştü: Sesi Çok Güzel Yarışmasıyla Tanıdığımız Mutlu Kaya Son Paylaşımıyla Yürek Burktu

Ölümden Dönmüştü: Sesi Çok Güzel Yarışmasıyla Tanıdığımız Mutlu Kaya Son Paylaşımıyla Yürek Burktu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.05.2025 - 13:05

Bir dönem sesiyle hayran bırakan, ardından yaşadığı acı olayla Türkiye’nin yüreğini burkan Mutlu Kaya, son paylaşımıyla bir kez daha duygulandırdı. Genç yaşta uğradığı saldırı sonrası hayatı altüst olan Kaya, yıllar süren mücadelesine rağmen hala dört duvar arasında yaşamaya çalıştığını söyledi. 

“Kafeste bir kuş gibiyim” diyen Mutlu Kaya, “Annem bana değil, ben anneme bakacaktım” sözleriyle takipçilerini üzdü.

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İlk kez 2015 yılında FOX TV’de yayınlanan Sesi Çok Güzel programında karşımıza çıktı Mutlu Kaya.

İlk kez 2015 yılında FOX TV’de yayınlanan Sesi Çok Güzel programında karşımıza çıktı Mutlu Kaya.

Sesi kadar duru güzelliğiyle de izleyenleri büyüledi. O an herkes aynı şeyi düşünmüştü: Bu genç kızın müzikte yolu açık, yıldızı parlayacak. Ama hayallerini süsleyen o yol, beklenmedik bir anda karanlığa gömüldü.

Mutlu Kaya’nın hayatı takıntılı bir erkek tarafından başından vurulmasıyla değişti. Saldırgan, Mutlu henüz 14-15 yaşlarındayken peşine düşmüştü. Mutlu’nun Sesi Çok Güzel programına katıldığını televizyondan görünce kıskançlığı daha da artmış, FOX kanalına giderek “amcasının oğlu” olduğunu iddia etmiş ve yarışmadan çıkarılmasını istemişti.

Yarışma devam ederken, Mutlu ablasının evine uğramıştı.

Yarışma devam ederken, Mutlu ablasının evine uğramıştı.

O sırada şahıs kapıda belirdi. Gece saat 3 gibi, telefonuna “Çık dışarıya seni tek öldüreceğim yoksa gelir hepinizi öldürürüm” mesajı geldi. Korkudan dışarı çıkan Mutlu, kapıda saldırgan tarafından zorla arabaya bindirildi ve arabada üst üste kurşun yağdırıldı. Kurşunlardan biri kafasına isabet etti.

58 gün boyunca yoğun bakımda kalan Mutlu Kaya, %96 oranında engelli olarak hayata tutundu.

Olayın detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yaşaması bile mucizeydi. Ancak sesi kadar güçlü ruhuyla da direndi.

Yaşaması bile mucizeydi. Ancak sesi kadar güçlü ruhuyla da direndi.

Daha önce bir röportajda saldırıya uğradığı anları şöyle anlatmıştı:

“Benim dışarı çıkmamı bekliyor. Zaten dışarıya çıktığım gibi beni zorla arabaya bindirip beni dövdü. Üst üste kurşunlar yağdırdı üzerime. Kurşunlardan biri kafama denk geldi. Susadığımda kimse olmasa tek başıma içemiyorum. Benim hayatım gitti. Bazen diyorum Allah’ım bana bu elimi ver, bardaktan suyumu içebileyim. Çünkü başkasına muhtaç olmak çok zor.”

Fizik tedavisi hala devam eden Mutlu Kaya, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla hem ilerlemesini hem hissettiklerini sevenleriyle paylaşıyor.

Fizik tedavisi hala devam eden Mutlu Kaya, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla hem ilerlemesini hem hissettiklerini sevenleriyle paylaşıyor.

Bu kez Instagram hesabında yaptığı duygusal bir paylaşım yürek burktu. “Annem bana değil ben anneme bakacaktım” sözleriyle başlayan mesajında şunları yazdı:

“Dört duvar arasında yaşıyorum yıllardır. Hayallerim vardı. Benim umutlarım çok, mutlu olacaktım. Annem bana değil ben anneme bakacaktım. Kendimi kafeste hissediyorum bir kuş misali, artık özgürce uçmak istiyorum.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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