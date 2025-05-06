Ölümden Dönmüştü: Sesi Çok Güzel Yarışmasıyla Tanıdığımız Mutlu Kaya Son Paylaşımıyla Yürek Burktu
Bir dönem sesiyle hayran bırakan, ardından yaşadığı acı olayla Türkiye’nin yüreğini burkan Mutlu Kaya, son paylaşımıyla bir kez daha duygulandırdı. Genç yaşta uğradığı saldırı sonrası hayatı altüst olan Kaya, yıllar süren mücadelesine rağmen hala dört duvar arasında yaşamaya çalıştığını söyledi.
“Kafeste bir kuş gibiyim” diyen Mutlu Kaya, “Annem bana değil, ben anneme bakacaktım” sözleriyle takipçilerini üzdü.
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İlk kez 2015 yılında FOX TV’de yayınlanan Sesi Çok Güzel programında karşımıza çıktı Mutlu Kaya.
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Yarışma devam ederken, Mutlu ablasının evine uğramıştı.
Yaşaması bile mucizeydi. Ancak sesi kadar güçlü ruhuyla da direndi.
Fizik tedavisi hala devam eden Mutlu Kaya, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla hem ilerlemesini hem hissettiklerini sevenleriyle paylaşıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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