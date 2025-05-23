Adidas'ta Skandal! Yüz Binlerce Müşterinin Bilgisi Çalındı: Yaşananlar KVKK’ya Açıklandı
Dünyanın en büyük ikinci spor giyim üreticisi Adidas'ta skandal bir olay yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) ‘veri ihlali’ bildirimi yapan Adidas, 544 bin 395 müşterinin bilgisinin sızdırıldığını açıkladı. Marka, Türk müşterilerin de bu durumdan etkilendiğini bildirdi.
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Nike'tan sonra dünyanın en büyük ikinci spor giyim üreticisi Adidas'ta bir skandal patlak verdi.
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544 bini aşkın müşterinin bilgisi sızdırıldı. Aralarında Türk müşteriler de var.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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