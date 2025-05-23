Adidas'ta Skandal! Yüz Binlerce Müşterinin Bilgisi Çalındı: Yaşananlar KVKK’ya Açıklandı

Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) 22 Mayıs Perşembe günü bir bildirim yaptı. Veri ihlal 17 Mayıs 2025’te tespit edildi. Yapılan bildirimde veri ihlalinin şirketin grup altyapısını kullanan Adidas AG ile bağlantılı siber güvenlik olayı olduğu ifade edildi.

İhlal, Adidas çalışanının üçüncü bir tarafın e-postasını Adidas Siber Güvenlik Olaylarına Müdahale Ekibine bildirmesiyle ortaya çıktı. E-postada üçüncü tarafın Adidas müşteri verilerine sahip olduğu vurgulanırken Adidas tarafından yapılan incelemde veri ihlali doğrulandı.