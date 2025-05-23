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Adidas'ta Skandal! Yüz Binlerce Müşterinin Bilgisi Çalındı: Yaşananlar KVKK’ya Açıklandı

Adidas'ta Skandal! Yüz Binlerce Müşterinin Bilgisi Çalındı: Yaşananlar KVKK’ya Açıklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.05.2025 - 19:29

Dünyanın en büyük ikinci spor giyim üreticisi Adidas'ta skandal bir olay yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) ‘veri ihlali’ bildirimi yapan Adidas, 544 bin 395 müşterinin bilgisinin sızdırıldığını açıkladı. Marka, Türk müşterilerin de bu durumdan etkilendiğini bildirdi.

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Nike'tan sonra dünyanın en büyük ikinci spor giyim üreticisi Adidas'ta bir skandal patlak verdi.

Nike'tan sonra dünyanın en büyük ikinci spor giyim üreticisi Adidas'ta bir skandal patlak verdi.

Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) 22 Mayıs Perşembe günü bir bildirim yaptı. Veri ihlal 17 Mayıs 2025’te tespit edildi. Yapılan bildirimde veri ihlalinin şirketin grup altyapısını kullanan Adidas AG ile bağlantılı siber güvenlik olayı olduğu ifade edildi. 

İhlal, Adidas çalışanının üçüncü bir tarafın e-postasını Adidas Siber Güvenlik Olaylarına Müdahale Ekibine bildirmesiyle ortaya çıktı. E-postada üçüncü tarafın Adidas müşteri verilerine sahip olduğu vurgulanırken Adidas tarafından yapılan incelemde veri ihlali doğrulandı.

544 bini aşkın müşterinin bilgisi sızdırıldı. Aralarında Türk müşteriler de var.

544 bini aşkın müşterinin bilgisi sızdırıldı. Aralarında Türk müşteriler de var.

E-postada paylaşılan dosyanın Adidas müşteri verilerinin içerdiği kaydedilen açıklamada Türk müşterilerinin de etkilendiği dile getirildi. Adidas’ın KVKK’ya yaptığı bildirimde 544 bin 395 bin müşterisinin bilgisinin sızdırıldığı belirtildi. 

KVKK’nın ihlal bildiriminde şu ifadeler yer aldı:

“İhlalden etkilenen kişisel verilerin; isim, e-posta adresi, cinsiyet, doğum tarihi ve telefon numarası olduğu, tüm müşteriler için bütün veri tiplerinin etkilenmediği bilgilerine yer verilmiştir.”

Adidas, ihlalin kaynağını ve nasıl gerçekleştiğini soruşturmaya devam ettiğini bildirdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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