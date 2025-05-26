Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Geçtiğimiz hafta spor dünyasının gündeminde futbolun yanı sıra basketbol da vardı. Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en büyüğü oldu. Sarı-lacivertli temsilcimiz Euroleague'de şampiyonluğa ulaşırken Final Four'un öncesine ve sonrasına dair Twitter'da birçok paylaşım yapıldı. Premier Lig'de bu sezon dibi gören Tottenham, aynı durumdaki rakibi Mancehster United'ı Avrupa Ligi finalinde mağlup etti, kupa hasretine son verdi. Galatasaray, Yenikapı'da taraftarıyla buluştu, Süper Lig'i zirvede tamamalamanın sevinci yaşandı. Bakalım kimler Twitter'daki yorumlarıyla yaşananlara renk katmış?