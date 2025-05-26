Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Geçtiğimiz hafta spor dünyasının gündeminde futbolun yanı sıra basketbol da vardı. Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en büyüğü oldu. Sarı-lacivertli temsilcimiz Euroleague'de şampiyonluğa ulaşırken Final Four'un öncesine ve sonrasına dair Twitter'da birçok paylaşım yapıldı. Premier Lig'de bu sezon dibi gören Tottenham, aynı durumdaki rakibi Mancehster United'ı Avrupa Ligi finalinde mağlup etti, kupa hasretine son verdi. Galatasaray, Yenikapı'da taraftarıyla buluştu, Süper Lig'i zirvede tamamalamanın sevinci yaşandı. Bakalım kimler Twitter'daki yorumlarıyla yaşananlara renk katmış?
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1. Nokta atışı 👌
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3. Herkesin aklına bu photoshop gelmiş 😬
4. Futbola bir süre ara vermek gerek, herkesin sağlığı için
5. Amorim sağ olsun...
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6. Sonunda bir kupa kazandı ama tarihin en kötü finallerindendi
8. Yalanlandı 😳
9. 😂😂
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11. Biraz şans
12. Hakkında detayı 😁
13. Eder gibi 🤔
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17. Futbol tayfa üzgün
18. Olur böyle şeyler 😂
19. ŞL'de atmadı diye gündeme gelmedi bile
20. Takımın yarısı yoktu bir de...
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22. Yapay zekaya gerek kalmadı 😬
24. Fırsat geri çevrilmemiş 😂
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28. Hava da kötüydü
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Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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