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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.05.2025 - 16:34

Geçtiğimiz hafta spor dünyasının gündeminde futbolun yanı sıra basketbol da vardı. Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en büyüğü oldu. Sarı-lacivertli temsilcimiz Euroleague'de şampiyonluğa ulaşırken Final Four'un öncesine ve sonrasına dair Twitter'da birçok paylaşım yapıldı. Premier Lig'de bu sezon dibi gören Tottenham, aynı durumdaki rakibi Mancehster United'ı Avrupa Ligi finalinde mağlup etti, kupa hasretine son verdi. Galatasaray, Yenikapı'da taraftarıyla buluştu, Süper Lig'i zirvede tamamalamanın sevinci yaşandı. Bakalım kimler Twitter'daki yorumlarıyla yaşananlara renk katmış?

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1. Nokta atışı 👌

1. Nokta atışı 👌
twitter.com

2. Nereden nereye 😂

3. Herkesin aklına bu photoshop gelmiş 😬

3. Herkesin aklına bu photoshop gelmiş 😬
twitter.com

4. Futbola bir süre ara vermek gerek, herkesin sağlığı için

4. Futbola bir süre ara vermek gerek, herkesin sağlığı için
twitter.com

5. Amorim sağ olsun...

5. Amorim sağ olsun...
twitter.com
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6. Sonunda bir kupa kazandı ama tarihin en kötü finallerindendi

6. Sonunda bir kupa kazandı ama tarihin en kötü finallerindendi
twitter.com

7. Nunn'ın planlar suya düştü 😂

8. Yalanlandı 😳

8. Yalanlandı 😳
twitter.com

9. 😂😂

9. 😂😂
twitter.com

10. Büyük karakter

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11. Biraz şans

11. Biraz şans
twitter.com

12. Hakkında detayı 😁

12. Hakkında detayı 😁
twitter.com

13. Eder gibi 🤔

13. Eder gibi 🤔
twitter.com

14. Brezilya: Josef de Souza'nın güvenlik endişesiyle Türkiye'den ayrılıp gittiği ülke

15. Çok kritik anlarda çıktı sahneye 😎

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16. Bu kadar büyük konuşmaz herhalde bir daha 🙃

17. Futbol tayfa üzgün

17. Futbol tayfa üzgün
twitter.com

18. Olur böyle şeyler 😂

18. Olur böyle şeyler 😂
twitter.com

19. ŞL'de atmadı diye gündeme gelmedi bile

19. ŞL'de atmadı diye gündeme gelmedi bile
twitter.com

20. Takımın yarısı yoktu bir de...

20. Takımın yarısı yoktu bir de...
twitter.com
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21. Geçiş kolay olamadı galiba

22. Yapay zekaya gerek kalmadı 😬

22. Yapay zekaya gerek kalmadı 😬
twitter.com

23. 😂😂😂

24. Fırsat geri çevrilmemiş 😂

24. Fırsat geri çevrilmemiş 😂
twitter.com

25. Uzun taç iyidir 😂

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26. Daha ne olsun? (!)

27. Yorumlara bakarsak hayal edildiği gibi bir kutlama olmadı 😂

28. Hava da kötüydü

28. Hava da kötüydü
twitter.com

29. Tebrikler 🚀

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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