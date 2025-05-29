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Amazon Ormanlarında Solucan Yiyerek 31 Gün Boyunca Hayatta Kalmayı Başaran Adam

Amazon Ormanlarında Solucan Yiyerek 31 Gün Boyunca Hayatta Kalmayı Başaran Adam

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.05.2025 - 18:04

Amazon ormanında 31 gün tek başına kalmak, çoğumuzun hayal gücünü zorlayacak bir senaryo. Ancak 30 yaşındaki Jhonattan Acosta tam olarak böyle bir senaryoyla baş başa kaldı. Arkadaşlarıyla avlanmaya gittiği bir günde grubundan ayrılan Acosta, tam 1 ay boyunca ormanın derinliklerinde yönünü kaybetti. Hayatta kalmak için solucan yedi, yağmur suyunu ayakkabılarında biriktirerek içti, jaguarlarla karşılaştı. Onu bulanlar, yaşadığı fiziksel değişim nedeniyle neredeyse tanıyamadı. Gelin bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Her şey, Acosta'nın arkadaşlarıyla birlikte avlanmak üzere gittiği Bolivya’daki Amazon ormanında gruptan ayrılmasıyla başladı.

Her şey, Acosta'nın arkadaşlarıyla birlikte avlanmak üzere gittiği Bolivya’daki Amazon ormanında gruptan ayrılmasıyla başladı.

Yanında ne bir çakı ne de bir fener vardı. Ormanın derinliklerinde yönünü bulamayan Acosta, günler ilerledikçe çaresizce hayatta kalma yolları aramaya başladı. Ayak bileğini dördüncü gün burktuğunda umudunu yitirmeye başladı ve artık biri tarafından bulunacağına inancı azaldı. 

Elindeki son mermiyle karşılaştığı bir grup yaban domuzunu korkutmayı başardı ancak silahını bir daha kullanamadı.

Acosta, hayatta kalmak için alışılmadık yöntemlere başvurdu.

Acosta, hayatta kalmak için alışılmadık yöntemlere başvurdu.

Yağmur sularını botlarının içinde biriktirerek içti. Beslenmek için solucanlar ve böcekler yedi, yerel halkın “gargatea” adını verdiği yaban meyveleriyle karnını doyurdu. Jaguarlarla burun buruna geldiği anları saklanarak atlattı. 

Günler ilerledikçe vücudu zayıflamaya başladı, tam 17 kilo kaybetti. Üstelik ayak bileği çıkık halde olduğu için sadece topallayarak hareket edebildi. Yine de içindeki umut sönmedi ve 'Tanrı’ya çok dua ettim, bana yeni bir hayat verdi' diyerek o süreci anlattı.

Onu bulanlar tanıyamadı.

Onu bulanlar tanıyamadı.

Tam 31 gün sonra bir arama ekibi, ormanda 300 metre ötede bir figürün kendilerine doğru bağırarak geldiğini fark etti. Dikenli bitkilerle dolu ormanın içinden topallayarak çıkan bu kişi Acosta’ydı ama yüzü şişmiş, vücudu zayıflamış, tanınmaz hale gelmişti. 

Onu ilk gören kişilerden biri, hemen ailesine haber verdi. Kardeşi Horacio, onun bulunmasının bir mucize olduğunu söyledi. Jhonattan'ın yaşadıkları hem ailesini hem de ülkesini derinden etkiledi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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