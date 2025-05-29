Amazon Ormanlarında Solucan Yiyerek 31 Gün Boyunca Hayatta Kalmayı Başaran Adam

Yanında ne bir çakı ne de bir fener vardı. Ormanın derinliklerinde yönünü bulamayan Acosta, günler ilerledikçe çaresizce hayatta kalma yolları aramaya başladı. Ayak bileğini dördüncü gün burktuğunda umudunu yitirmeye başladı ve artık biri tarafından bulunacağına inancı azaldı.

Elindeki son mermiyle karşılaştığı bir grup yaban domuzunu korkutmayı başardı ancak silahını bir daha kullanamadı.