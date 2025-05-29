Amazon Ormanlarında Solucan Yiyerek 31 Gün Boyunca Hayatta Kalmayı Başaran Adam
Amazon ormanında 31 gün tek başına kalmak, çoğumuzun hayal gücünü zorlayacak bir senaryo. Ancak 30 yaşındaki Jhonattan Acosta tam olarak böyle bir senaryoyla baş başa kaldı. Arkadaşlarıyla avlanmaya gittiği bir günde grubundan ayrılan Acosta, tam 1 ay boyunca ormanın derinliklerinde yönünü kaybetti. Hayatta kalmak için solucan yedi, yağmur suyunu ayakkabılarında biriktirerek içti, jaguarlarla karşılaştı. Onu bulanlar, yaşadığı fiziksel değişim nedeniyle neredeyse tanıyamadı. Gelin bakalım...
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Her şey, Acosta'nın arkadaşlarıyla birlikte avlanmak üzere gittiği Bolivya’daki Amazon ormanında gruptan ayrılmasıyla başladı.
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Acosta, hayatta kalmak için alışılmadık yöntemlere başvurdu.
Onu bulanlar tanıyamadı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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