onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ailesine Uzaylılarla Yolculuğa Çıkacağını Söyleyip Ortadan Kaybolan Adam

Ailesine Uzaylılarla Yolculuğa Çıkacağını Söyleyip Ortadan Kaybolan Adam

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.05.2025 - 22:34

1980 yılının 29 Kasım gecesi Kanada’nın Duncan kasabasında tuhaf bir olay yaşandı. Granger Taylor adında bir adam, ailesine yazdığı mektupta uzaylılarla temasa geçtiğini söyledi. Onlara katılacağını belirttiği o mektuptan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Geriye sadece bir kamyonet, bazı kemik parçaları ve bir sürü soru kaldı. Tüm bu parçalar, hala net tablo oluşturmuyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Granger Taylor, okuldan erken yaşta ayrılmış ancak kendi kendine öğrendiği mekanik bilgisiyle kasabanın saygı duyulan bir ismi haline gelmişti.

Granger Taylor, okuldan erken yaşta ayrılmış ancak kendi kendine öğrendiği mekanik bilgisiyle kasabanın saygı duyulan bir ismi haline gelmişti.

Trenlerden uçaklara kadar pek çok eski aracı tek başına onarmış, hatta İkinci Dünya Savaşı’na ait bir uçağı restore etmişti. Ancak asıl dikkat çeken şey, evlerinin arkasına iki uydu anteniyle inşa ettiği dev UFO maketiydi. 

Yıldızlara ilgisi 1977’de izlediği Star Wars filmiyle başlamış, zamanla uzaylılarla iletişime geçtiğini iddia etmeye başlamıştı. Ailesine bıraktığı mektupta, rüyalarında aldığı mesajlarla 42 ay sürecek bir galaktik yolculuğa çıkacağını belirtmişti.

Kayboluş gecesi de en az kendisi kadar ilginç.

Kayboluş gecesi de en az kendisi kadar ilginç.

Aynı gece büyük bir fırtına vardı ve Granger’ın 'uzaylılar kötü havalarda gelir çünkü daha az dikkat çekerler' dediği aktarılıyor. O geceden sonra ise ortadan kayboldu... 1986 yılında orman işçileri, civarda parçalanmış bir kamyonet ve etrafa dağılmış bazı kemik kalıntıları buldu.

Yapılan incelemelerde kamyonetin Taylor’a ait olduğu ve kemiklerin de büyük ihtimalle ona ait yetişkin bir erkeğe ait olduğu açıklandı. Annesi, olay yerinde bulunan gömleğin onun diktiği kumaş olduğunu onayladı. Ancak patlama sebebiyle net bir otopsi yapılamadı ve olayın kaza mı intihar mı olduğu kesinleştirilemedi.

Resmi raporlar, Granger Taylor’ın öldüğünü ve patlamada hayatını kaybettiğini belirtiyor ancak bazı yakınları buna katılmıyor.

Resmi raporlar, Granger Taylor’ın öldüğünü ve patlamada hayatını kaybettiğini belirtiyor ancak bazı yakınları buna katılmıyor.

En yakın arkadaşı Robert Keller, Granger’ın intihar etmeyeceğini çünkü hayata sıkı sıkıya bağlı biri olduğunu savunuyor. Patlayıcılar konusunda oldukça dikkatli olduğunu, böyle bir kazanın olasılık dışı olduğunu söylüyor. 

Bu yüzden bazıları onun ABD’ye kaçtığını, hatta 51. Bölge'de çalışmak üzere kaçırıldığını öne sürüyor. Her ne kadar ailesi sonunda onu kaybettiklerini kabul etmiş olsa da hala “ya dönüp kapıdan girerse?” diyerek yıllarca kapılarını kilitlememişlerdi.

Peki sizce Taylor'ın akıbeti ne oldu? Yorumlarda teorilerinizi bekliyoruz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın