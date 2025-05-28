Ailesine Uzaylılarla Yolculuğa Çıkacağını Söyleyip Ortadan Kaybolan Adam

Aynı gece büyük bir fırtına vardı ve Granger’ın 'uzaylılar kötü havalarda gelir çünkü daha az dikkat çekerler' dediği aktarılıyor. O geceden sonra ise ortadan kayboldu... 1986 yılında orman işçileri, civarda parçalanmış bir kamyonet ve etrafa dağılmış bazı kemik kalıntıları buldu.

Yapılan incelemelerde kamyonetin Taylor’a ait olduğu ve kemiklerin de büyük ihtimalle ona ait yetişkin bir erkeğe ait olduğu açıklandı. Annesi, olay yerinde bulunan gömleğin onun diktiği kumaş olduğunu onayladı. Ancak patlama sebebiyle net bir otopsi yapılamadı ve olayın kaza mı intihar mı olduğu kesinleştirilemedi.