Ailesine Uzaylılarla Yolculuğa Çıkacağını Söyleyip Ortadan Kaybolan Adam
1980 yılının 29 Kasım gecesi Kanada’nın Duncan kasabasında tuhaf bir olay yaşandı. Granger Taylor adında bir adam, ailesine yazdığı mektupta uzaylılarla temasa geçtiğini söyledi. Onlara katılacağını belirttiği o mektuptan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Geriye sadece bir kamyonet, bazı kemik parçaları ve bir sürü soru kaldı. Tüm bu parçalar, hala net tablo oluşturmuyor.
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Granger Taylor, okuldan erken yaşta ayrılmış ancak kendi kendine öğrendiği mekanik bilgisiyle kasabanın saygı duyulan bir ismi haline gelmişti.
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Kayboluş gecesi de en az kendisi kadar ilginç.
Resmi raporlar, Granger Taylor’ın öldüğünü ve patlamada hayatını kaybettiğini belirtiyor ancak bazı yakınları buna katılmıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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