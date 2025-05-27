Medeniyetten 40 Yıl Boyunca İzole Yaşayan Lykov Ailesinin Şoke Edecek Hikayesi

Kulübede yaşayan kişi Karp Lykov’du. Yanında dört çocuğu Savin, Natalia, Dmitriy ve Agafia vardı. Lykov ailesi, Rusya’daki dini baskılardan kaçmak için 1936 yılında medeniyetten tamamen uzaklaşmaya karar vermişti. Eski inançlara bağlı bir mezhep olan 'Eski İnananlar' arasında yer alan Karp, kardeşi Bolşevikler tarafından öldürülünce ailesini alarak ormanın derinliklerine kaçtı.

Gittikleri yer; yol, elektrik ya da herhangi bir yaşam belirtisinden uzaktı. Küçük tahta kulübe, karı koca ve zamanla dünyaya gelen çocuklarıyla birlikte bir ailenin tek sığınağı oldu.