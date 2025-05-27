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Medeniyetten 40 Yıl Boyunca İzole Yaşayan Lykov Ailesinin Şoke Edecek Hikayesi

Medeniyetten 40 Yıl Boyunca İzole Yaşayan Lykov Ailesinin Şoke Edecek Hikayesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.05.2025 - 17:20

1978 yazında Rusya’nın güney Sibirya ormanlarında yapılan bir maden arama çalışması, bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Helikopterle keşif yapan bir pilot, Abakan Nehri yakınlarında bir dağın yamacında küçük bir kulübe fark etti. En yakın yerleşim birimine 150 kilometre uzaklıktaki bu kulübe, daha önce hiçbir haritada yer almamıştı. Araziye inen bilim insanları, kulübeye ulaşmak için saatlerce zorlu bir yürüyüş yapmak zorunda kaldı. Kapısı aralandığında karşılarında beş kişilik bir aile ve 40 yıllık izolasyon vardı.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Bu insanlar ormanda ne arıyordu?

Bu insanlar ormanda ne arıyordu?

Kulübede yaşayan kişi Karp Lykov’du. Yanında dört çocuğu Savin, Natalia, Dmitriy ve Agafia vardı. Lykov ailesi, Rusya’daki dini baskılardan kaçmak için 1936 yılında medeniyetten tamamen uzaklaşmaya karar vermişti. Eski inançlara bağlı bir mezhep olan 'Eski İnananlar' arasında yer alan Karp, kardeşi Bolşevikler tarafından öldürülünce ailesini alarak ormanın derinliklerine kaçtı.

Gittikleri yer; yol, elektrik ya da herhangi bir yaşam belirtisinden uzaktı. Küçük tahta kulübe, karı koca ve zamanla dünyaya gelen çocuklarıyla birlikte bir ailenin tek sığınağı oldu.

40 yıl boyunca nasıl hayatta kaldılar?

40 yıl boyunca nasıl hayatta kaldılar?

Lykov ailesi, dış dünyadan tamamen kopuk bir hayat sürerken doğanın sunduğu her şeyle yetinmek zorundaydı. Gıda ihtiyaçlarını patates, çam fıstığı, yabani meyveler ve bulabildikleri küçük hayvanlarla karşıladılar. Kıyafetleri yırtıldığında keten lifleri ve huş ağacı kabuğundan elbiseler yaptılar.

Demirden yapılmış tencere ve tavalar zamanla bozulunca, Akulina Lykov kabuklardan kaplar üretmeye çalıştı. Ancak zaman geçtikçe imkanlar daha da azaldı. 1961 yılında aşırı kar yağışı tüm mahsullerini yok edince ailesini açlıktan korumak için Akulina kendi canını feda etti. Çocuklar ise dış dünyayı sadece babalarının anlattıkları kadar biliyordu.

Bilim insanlarının ilk ziyaretinde Karp Lykov, temkinli ama misafirperver bir şekilde onları içeri davet etti.

Bilim insanlarının ilk ziyaretinde Karp Lykov, temkinli ama misafirperver bir şekilde onları içeri davet etti.

Zamanla güven kazanan ekip, ailenin hikayesini daha detaylı öğrenmeye başladı. Karp, dış dünyanın varlığını kabul etse de dönmeyi asla düşünmedi. II. Dünya Savaşı’ndan, nükleer bombalardan ya da şehir hayatının gürültüsünden haberleri yoktu. Bilim insanları onlara tuz, kibrit, kağıt, kalem ve el feneri gibi çeşitli hediyeler getirdi. Ancak bu yardımlar bile ailenin kararını değiştirmeye yetmedi.

1981 yılında Savin, Natalia ve Dmitriy kısa aralıklarla hayatını kaybetti. 1988’de de baba Karp Lykov vefat etti. Fakat küçük kızları Agafia, hala doğduğu kulübede yaşamaya devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla 81 yaşında olan Agafia Lykov, hala medeniyetin dışında ama inançlarına ve yaşam tarzına sadık şekilde yaşamını sürdürüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Kar tanesi

Akulina, ailesini açlıktan korumak için kendi canını feda etti derken?...

Pickle Rick

Translate ile anlatmış işte. O da olmamış. Bundan önce zaten Akulina diye birinin ismi geçmiyor bile. 3 kez başa dönüp "Akulina kim. Ne ara hikayeye girdi?" ... Devamını Gör