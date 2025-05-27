Medeniyetten 40 Yıl Boyunca İzole Yaşayan Lykov Ailesinin Şoke Edecek Hikayesi
1978 yazında Rusya’nın güney Sibirya ormanlarında yapılan bir maden arama çalışması, bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Helikopterle keşif yapan bir pilot, Abakan Nehri yakınlarında bir dağın yamacında küçük bir kulübe fark etti. En yakın yerleşim birimine 150 kilometre uzaklıktaki bu kulübe, daha önce hiçbir haritada yer almamıştı. Araziye inen bilim insanları, kulübeye ulaşmak için saatlerce zorlu bir yürüyüş yapmak zorunda kaldı. Kapısı aralandığında karşılarında beş kişilik bir aile ve 40 yıllık izolasyon vardı.
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Bu insanlar ormanda ne arıyordu?
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40 yıl boyunca nasıl hayatta kaldılar?
Bilim insanlarının ilk ziyaretinde Karp Lykov, temkinli ama misafirperver bir şekilde onları içeri davet etti.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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