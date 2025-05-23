Yarım Asırlık Efsane: Aslan Yüzlü Adam Stephan Bibrowski'nin Hikayesi

Annesi Benedetta, doğumdan önce bir aslan saldırısına tanıklık ettiğini ve bu travmanın oğlunu bu şekilde etkilediğini iddia etti. Stephan’ın bu görünümü o dönemde büyük bir endişe kaynağıydı. Bazı kaynaklar annesinin onunla bağ kuramadığını ve onu henüz dört yaşındayken bir sirk yöneticisine verdiğini ileri sürerken, başka anlatımlarda annesinin Stephan’ı sevgiyle büyüttüğü söyleniyor.

Hangi versiyon doğru olursa olsun, Stephan çok küçük yaşta sirk dünyasına adım attı ve burada 'Lionel' adıyla tüm dünyayı dolaşan bir yıldıza dönüştü.