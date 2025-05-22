Kavgada Başına Aldığı Bir Darbe Sonucu Dahi Olan Adam: Jason Padgett

Karaoke barından çıkarken iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Yalnızca deri yeleğini çalmak isteyen bu kişiler Jason’ın kafasına ağır bir darbe indirdi. Kısa süreli bilinç kaybı, parlak bir beyaz ışık ve ardından gelen bilinçsiz tekmeler... Yaralı ve kanlar içinde hastaneye ulaştığında, ciddi bir beyin sarsıntısı ve iç kanama tanısı aldı. Ancak asıl değişim o andan sonra başladı. Jason, birkaç gün içinde tuhaf bir kopukluk yaşamaya başladı, ama bunun ilaçlardan kaynaklandığını düşündü.

Zamanla insanlardan kaçan, gece alışveriş yapan, evinin kapısını yapıştıran, güneşten paranoyakça kaçan birine dönüştü. Elleriyle her şeye dokunmaktan korkuyor, kızını bile evde kıyafet değişmeden içeri almıyordu. Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu belirtileri netti ama bir başka şey daha oluyordu; Jason, dünyayı artık şekiller ve çizgilerle görüyordu.