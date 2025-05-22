Kavgada Başına Aldığı Bir Darbe Sonucu Dahi Olan Adam: Jason Padgett
Hayatınız bir anda tamamen değişebilir. Bazen bu değişim bir karar yüzünden olur, bazen de istemediğiniz bir olayla. Jason Padgett’in hikayesi ikinci türden. Sıradan bir satış temsilcisiyken yaşadığı saldırı onu olağanüstü bir matematiksel algıyla baş başa bıraktı. Bu değişim sadece hayatını değil, beynini de yeniden şekillendirdi. Gelin hikayesine yakından bakalım...
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13 Eylül 2002 gecesi, sıradan bir geceydi Jason için
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Saldırıdan hemen sonra, Jason suyun içinde, güneş ışığında ya da sıradan cisimlerde bile mükemmel geometrik desenler görmeye başladı.
Psikiyatristler önce ona OKB ve TSSB teşhisi koydu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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