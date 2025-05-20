Bir Deney Uğruna Farklı Ailelere Verilen Üçüzlerin Şoke Eden Hikayesi
Üç yabancı, aynı yaşta ve birebir aynı görünüme sahipti. Tesadüfen tanıştıklarında, aynı gün doğduklarını öğrenmeleri her şeyi değiştirdi. Başta bu buluşma bir mucize gibi görünse de zamanla karanlık detaylar ortaya çıktı. Meğer üçü de doğumdan hemen sonra farklı ailelere bilinçli olarak verilmişti. Üstelik yıllar boyunca gizlice gözlemlenmişlerdi.
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David, Bobby ve Eddy adındaki üçüz kardeşler, doğumdan hemen sonra Louise Wise adındaki bir evlat edinme kurumu tarafından üç farklı aileye verildi.
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1980’de Robert Shafran adlı genç, yeni başladığı üniversitede öğrencilerin onu başka biri sanmasından şüphelendi.
İlk başta sevinçle başlayan bu hikaye, yıllar sonra karanlık deneyin ifşasıyla gölgelendi.
Deneyin amacı, insan davranışlarının genetik mi yoksa çevresel mi olduğuna yanıt bulmaktı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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