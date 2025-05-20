Bir Deney Uğruna Farklı Ailelere Verilen Üçüzlerin Şoke Eden Hikayesi

Gerçek sebep ise sadece lojistik zorluklar değildi; çocuk psikiyatristi Peter Bela Neubauer’in başını çektiği gizli bir psikolojik araştırmanın parçasıydılar. Neubauer, “doğa mı, yoksa çevre mi daha etkilidir?” tartışmasına cevap aramak için yıllar boyunca bu çocukları izledi.

Biri mavi yaka bir aileye, diğeri orta sınıfa, öteki ise varlıklı bir çevreye verildi. Ailelere bunun sıradan bir takip süreci olduğu söylenmişti ama her biri düzenli olarak araştırmacılar tarafından ziyaret ediliyordu.