Afrika Ülkelerinin Sınırları Neden Dümdüz Çizilmiş?
Afrika haritasına hiç dikkatli baktınız mı? Sınırlar sanki cetvelle çizilmiş gibi dümdüz gidiyor. Bu durumu gören çoğu kişi, Avrupalıların kafalarına göre çizdiğini düşünüyor. Aslında işin içinde biraz cetvel, biraz da çıkar var. Ama olay tahmin ettiğinizden daha karmaşık. Gelin derinlerine inelim...
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Birçoğumuz okulda, Afrika sınırlarının Avrupalılar tarafından cetvelle çizildiğini öğrendik.
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Araştırmada iki temel yöntem kullanıldı: ilki, haritalar üzerinden yapılan istatistiksel analizlerdi.
Sınırlar her ne kadar tamamen keyfi olmasa da sonuçları birçok açıdan yıkıcı oldu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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