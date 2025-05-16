Afrika Ülkelerinin Sınırları Neden Dümdüz Çizilmiş?

Zihinlerde genellikle, bir masanın etrafına toplanmış Avrupalı liderlerin harita üzerine cetvel koyarak toprak paylaştıkları bir sahne canlanır. Ancak bu görüntü gerçeklerin yalnızca bir karikatürü. Emory, Washington ve Loyola üniversitelerinden siyaset bilimciler, Afrika sınırlarının oluşumunu detaylı bir şekilde inceledi.

Araştırmalar, 1884-85 Berlin Konferansı’nda belirlenen sınırların aslında yerel koşulları ve tarihi unsurları bir ölçüde dikkate aldığını gösteriyor. Elbette bu dikkatin amacı Afrikalıların refahı değil, Avrupalı devletlerin çıkarlarını en verimli şekilde güvence altına almak içindi.