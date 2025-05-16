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Afrika Ülkelerinin Sınırları Neden Dümdüz Çizilmiş?

Afrika Ülkelerinin Sınırları Neden Dümdüz Çizilmiş?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.05.2025 - 12:54

Afrika haritasına hiç dikkatli baktınız mı? Sınırlar sanki cetvelle çizilmiş gibi dümdüz gidiyor. Bu durumu gören çoğu kişi, Avrupalıların kafalarına göre çizdiğini düşünüyor. Aslında işin içinde biraz cetvel, biraz da çıkar var. Ama olay tahmin ettiğinizden daha karmaşık. Gelin derinlerine inelim...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Birçoğumuz okulda, Afrika sınırlarının Avrupalılar tarafından cetvelle çizildiğini öğrendik.

Birçoğumuz okulda, Afrika sınırlarının Avrupalılar tarafından cetvelle çizildiğini öğrendik.

Zihinlerde genellikle, bir masanın etrafına toplanmış Avrupalı liderlerin harita üzerine cetvel koyarak toprak paylaştıkları bir sahne canlanır. Ancak bu görüntü gerçeklerin yalnızca bir karikatürü. Emory, Washington ve Loyola üniversitelerinden siyaset bilimciler, Afrika sınırlarının oluşumunu detaylı bir şekilde inceledi. 

Araştırmalar, 1884-85 Berlin Konferansı’nda belirlenen sınırların aslında yerel koşulları ve tarihi unsurları bir ölçüde dikkate aldığını gösteriyor. Elbette bu dikkatin amacı Afrikalıların refahı değil, Avrupalı devletlerin çıkarlarını en verimli şekilde güvence altına almak içindi.

Araştırmada iki temel yöntem kullanıldı: ilki, haritalar üzerinden yapılan istatistiksel analizlerdi.

Araştırmada iki temel yöntem kullanıldı: ilki, haritalar üzerinden yapılan istatistiksel analizlerdi.

Uzmanlar, sınırların ne ölçüde nehirler, göller ve pre-kolonyal devlet sınırlarıyla örtüştüğünü inceledi. Sonuçlar, düz çizgilerin genellikle belirgin doğal veya tarihsel sınırlamaların olmadığı bölgelerde yoğunlaştığını ortaya koydu. İkinci yöntem ise diplomatik belgeler, antlaşmalar ve sınır oluşum süreçlerinin nitel analizi oldu. 

Avrupa güçleri, bazı yerel sınırları gözeterek hareket etmişti ve bu süreç tahmin edilenden daha fazla yerel etkiler içeriyordu. Çizilen sınırların %62’si tarihi veya coğrafi referanslara dayanıyordu.

Sınırlar her ne kadar tamamen keyfi olmasa da sonuçları birçok açıdan yıkıcı oldu.

Sınırlar her ne kadar tamamen keyfi olmasa da sonuçları birçok açıdan yıkıcı oldu.

Yeni devlet sınırları, farklı etnik grupları parçalayarak birbirinden ayırdı. Bu durum, kültürel kopuşlara ve iç çatışmalara neden oldu. Araştırmacılar, etnik grupların parçalanmasının bile sistematik bir süreçle yapıldığını ve belli düzene bağlı olduğunu savunuyor. 

Ayrıca o dönemdeki pre-kolonyal yapılar çok küçük ve parçalı olduğu için daha duyarlı çizimler yapılsa bile bugünkü sorunlar tam anlamıyla çözülemezdi. Haritada gördüğümüz o düz çizgiler; sadece cetvelin değil, çıkar hesaplarının ve tarihi sınırların ürünü.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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