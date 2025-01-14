Osmanlı Dönemi Padişahlarının Suikasta Karşı Kullandığı Seladon Porselenlerinin Arkasındaki İlginç Hikaye

Osmanlı padişahları, sarayda suikast girişimlerine karşı çeşitli önlemler almışlardır. Bu tedbirlerden biri de yemeklerde kullanılan seladon porselenleri olduğu düşünülmüştür. Halk arasında “zehir testi” olarak bilinen bu inanışa göre, seladon porselenleri zehirli maddeleri algılayarak renk değiştiriyordu. İnanışa göre, padişahlar bu porselenlerle yemeklerini sunarak, olası zehirli saldırılara karşı önlem almışlardır. Ancak, gerçekten böyle bir durum var mı? Osmanlı padişahları seladon porselenleri suikaste karşı bir önlem olarak mı kullandı, yoksa sadece kültürlerine uydukları için mi tercih ettiler?

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