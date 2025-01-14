Osmanlı Dönemi Padişahlarının Suikasta Karşı Kullandığı Seladon Porselenlerinin Arkasındaki İlginç Hikaye
Osmanlı Dönemi Padişahlarının Suikasta Karşı Kullandığı Seladon Porselenlerinin Arkasındaki İlginç Hikaye
Osmanlı padişahları, sarayda suikast girişimlerine karşı çeşitli önlemler almışlardır. Bu tedbirlerden biri de yemeklerde kullanılan seladon porselenleri olduğu düşünülmüştür. Halk arasında “zehir testi” olarak bilinen bu inanışa göre, seladon porselenleri zehirli maddeleri algılayarak renk değiştiriyordu. İnanışa göre, padişahlar bu porselenlerle yemeklerini sunarak, olası zehirli saldırılara karşı önlem almışlardır. Ancak, gerçekten böyle bir durum var mı? Osmanlı padişahları seladon porselenleri suikaste karşı bir önlem olarak mı kullandı, yoksa sadece kültürlerine uydukları için mi tercih ettiler?
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Çin porseleni olarak da bilinen Seladon porselenleri, Osmanlı döneminde sık kullanılan mutfak gereçlerinden biriydi.
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Topkapı Sarayı Müzesi'nde de 14. yüzyıla ait bu porselen koleksiyonunu görebilmek mümkün. Peki bu porselenleri bu kadar değerli kılan neydi?
Bazı rivayetlere göre, seladon porselenlerinin, içine konulan zehirli maddeleri algılayarak renk değiştirdiğine dair bir inanç bulunmaktaydı.
Bu nedenle, padişahların yemeklerinde zehirli maddelerin kullanılması durumunda, porselenlerin renk değiştireceği düşünülerek, olası suikast girişimlerinin önüne geçilmesi amaçlandığı düşünülüyordu.
Doç Dr. İrem Pala'nın yürüttüğü çalışmaya göre ise, bu inancın bilimsel bir temeli bulunmuyor. Yapılan araştırmalar, seladon porselenlerinin zehirli maddelerle temas ettiğinde renk değiştirmediğini göstermektedir.
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Her şey bir yana, yine de seladon porselenleri, Osmanlı sarayında değerli eşyalar arasında yer almış ve sofra kültüründe önemli bir yer tutmuştur.
Çin'de üretilen bu porselenler, Osmanlı sarayına ithal edilmiş ve zamanla Osmanlı sanatına entegre edilmiştir. Seladon porselenlerinin üzerindeki desenler ve renkler, Osmanlı sanatının estetik anlayışını yansıtmaktadır.
Yani anlayacağınız, Osmanlı döneminde seladon porselenlerinin zehirlenme korkusunu önlemek amacıyla kullanıldığına dair bir inanç bulunmakla birlikte, bu inancın bilimsel bir temeli olmadığı anlaşılmaktadır.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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