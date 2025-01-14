Romalıların Ziyafete Devam Etmek İçin Yedikleri Yemeği Kustuğu "Kusma Odaları" Gerçek miydi?

Romalıların aşırı yemek yedikten sonra devam etmek için kullandığı “kusma odaları” efsanesi, tarih boyunca farklı şekillerde anlatılmıştır. Ancak bu odaların gerçekten var olup olmadığı ve Romalıların yemek alışkanlıklarına dair hikayeler, dönemin yemek kültürü üzerinde daha fazla bilgi sunuyor. Peki Romalıların, ziyafetlerine kaldığı yerden devam etmesi için kusmaya gittiği 'kusma odaları' gerçek miydi? Öğrenmek istiyorsanız, sizleri aşağıya alalım...👇