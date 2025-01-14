Romalıların Ziyafete Devam Etmek İçin Yedikleri Yemeği Kustuğu "Kusma Odaları" Gerçek miydi?
Romalıların Ziyafete Devam Etmek İçin Yedikleri Yemeği Kustuğu "Kusma Odaları" Gerçek miydi?
Kaynak: https://www.ripleys.com/stories/vomit...
Romalıların aşırı yemek yedikten sonra devam etmek için kullandığı “kusma odaları” efsanesi, tarih boyunca farklı şekillerde anlatılmıştır. Ancak bu odaların gerçekten var olup olmadığı ve Romalıların yemek alışkanlıklarına dair hikayeler, dönemin yemek kültürü üzerinde daha fazla bilgi sunuyor. Peki Romalıların, ziyafetlerine kaldığı yerden devam etmesi için kusmaya gittiği 'kusma odaları' gerçek miydi? Öğrenmek istiyorsanız, sizleri aşağıya alalım...👇
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Roma İmparatorluğu tarih boyunca girdiği savaşlar ve sahip oldukları ilginç kültürleriyle anılıyorlar. Eğer tarihe az buçuk hakimseniz, kültürel olarak Roma pek de iyi bir şöhrete sahip değil.
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Romalılar, zevklerine ve keyiflerine düşkün bir millet olarak da biliniyorlar. Öyle ki, şehir efsanesi mi bilinmez ama kendilerine özel "kusma odaları" bile olduğu söyleniyor.
Biz de bu konuya açıklık getirmek istedik. Bu kusma odalarının fazla yemek yenildikten sonra, doygunluk hissiyatını atabilmek için kullanıldığı düşünülüyor. Yani rivayetlere göre, Romalılar bu sayede durmadan yemek yiyebiliyorlardı.
"Vomitorium" olarak bilinen bu yapılar, adının çağrıştırdığı gibi bir amaca hizmet etmiyordu. İngilizcede "vomit" (kusmak) kelimesinden türetilen "Vomitorium" aslında antik tiyatrolarda giriş ve çıkış kapıları olarak kullanılıyordu.
Latinceden direkt olarak "kusma odası" olarak çevrilen bu kelime o dönemki tarihçiler tarafından bağlamından koparılmış.
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Sizler de takdir edersiniz ki, Romalılar hakkında "aşırı ve günahkâr" bir imaj yaratılmasında, Roma İmparatorluğu'nun çöküşü sırasında yükselen Hristiyanlık etkili olmuştur. Tarihçiler, kendi toplumlarını daha sade ve ahlaklı göstermek için Romalıların davranışlarını eleştirmiştir.
Yüzyıl yazarları, Roma kutlamalarını "kaba pagan toplulukları" olarak tanımlamış ancak bu değerlendirmeler genellikle bilgi eksikliğine dayanmıştır. Örneğin, Romalıların evlerindeki bazı odalar rastgele "vomitorium" olarak adlandırılmış ve bu, onların yaşam tarzının "iğrenç bir tablosu" olarak sunulmuştur.
Ama yine de bazı ünlü imparatorların aşırı yemek yediği ve bunu dengelemek için kustuklarına dair kayıtlar vardır. Örneğin, Hadrian’ın fazla yemekten sonra tüyle boğazını gıdıklayarak kustuğu, İmparator Vitellius’un ise öğün aralarında kustuğu söylenir. Ancak bu anlatımlar, genellikle eleştirel veya sembolik bir bağlamda değerlendirilir ve tam olarak doğru olmayabilir.
İmparatorlar aşırı yemeye olanak sağlayacak bir hayat sürse de, sıradan Romalılar için durum çok farklıydı. Antropologlar, antik Romalıların diyetinde tahılların baskın olduğunu, etin ise zenginlere özgü bir lüks olduğunu belirtir. Hayvan kurbanlarının çoğu, kutlamaların ardından açık artırma ile zenginlere satılıp tüketilirdi.
Yani anlayacağınız, tarihte vomitoriumlar cinayet, zehirlenme ve entrikaların geçtiği yerler olarak tasvir edilmiştir. Ancak bunlar çoğunlukla gerçek dışı ve yanlış anlaşılmalara dayanan hikayelerdir.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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