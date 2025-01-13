Ünlü Psikolog Uyarıyor: Gelecek Vadeden Partneriniz Sandığınız Gibi Olmayabilir!

Durvasula, bu taktiği “narsistik evliliklerde birçok insan için tam bir trajedi” olarak nitelendiriyor.

“Birlikte yaşlanma konsepti tam bir kumar,” diyor. “Çünkü ilişkideki bir kişi, diğerine bakım yapmak zorunda kalacak. Bu nasıl bir bakım olursa olsun.”