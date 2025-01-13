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Ünlü Psikolog Uyarıyor: Gelecek Vadeden Partneriniz Sandığınız Gibi Olmayabilir!

Ünlü Psikolog Uyarıyor: Gelecek Vadeden Partneriniz Sandığınız Gibi Olmayabilir!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.01.2025 - 12:52

Zaman zaman ilişkilerde manipülasyon teknikleriyle karşılaşabiliyoruz. Bu teknikler, birçok durumda ilişkiyi daha 'toksik' hale getirse de, sevdiğimiz kişiden kopmakta zorlanıyoruz. Ünlü Psikolog Ramani Rurvasula, bu duruma dikkat çekerek sürekli gelecek vaadeden partnerlerin, sandığımız kadar masum olmadığını vurguluyor. İşte detaylar…

Kaynak: https://nypost.com/2025/01/12/lifesty...
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İlişki içerisinde manipülasyona uğramak zaman zaman olasılıklar dahilinde olabiliyor. Bu da ikili ilişkilerde "toksik" diyebileceğimiz bir duruma evrilebiliyor.

Psikolog Ramani Durvasula, özellikle bir davranışa dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu davranışı sergileyen kişiler, hem narsist özellikler taşıyor hem de karşı tarafı manipüle etmeye çalışıyor.

Psikolog Ramani Durvasula, özellikle bir davranışa dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu davranışı sergileyen kişiler, hem narsist özellikler taşıyor hem de karşı tarafı manipüle etmeye çalışıyor.

"Karşı taraf gelecek planları kurarak yalan söylüyor olabilir. Bu davranışa dikkat etmek önemli. Gelecek hakkında çok fazla umut vermek aslında arzuya dayanan bir davranış"

"Karşı taraf gelecek planları kurarak yalan söylüyor olabilir. Bu davranışa dikkat etmek önemli. Gelecek hakkında çok fazla umut vermek aslında arzuya dayanan bir davranış"

“Gelecek vaadi, bir başkasından bir şey elde etmek için geleceğe dair bir söz verilmesidir. Bu, ilişki içindeki diğer kişi sabrederse ya da bir şey yaparsa verilen sözün gerçekleşeceğini söylemektir.”

Durvasula’ya göre, geleceği vadeden kişinin asıl amacı, bu sözleri yerine getirmek değil. Bunun yerine, ilişkilerini sürdürmek ya da partnerlerinden hayranlık, statü gibi istediklerini elde etmektir.

Durvasula’ya göre, geleceği vadeden kişinin asıl amacı, bu sözleri yerine getirmek değil. Bunun yerine, ilişkilerini sürdürmek ya da partnerlerinden hayranlık, statü gibi istediklerini elde etmektir.

Durvasula, bu duruma örnek olarak narsist bir kişinin partnerine, önümüzdeki yıl daha büyük bir eve taşınacaklarını söylemesini, ancak bunun gerçekleşmesi için partnerin 12 ay boyunca kendisi için harcama yapmamasını istemesini veriyor.

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Ayrıca, narsistin partnerine birlikte yaşlanacaklarına dair söz vermesinin “en uç gelecek vaadi” olduğunu belirtiyor.

Ayrıca, narsistin partnerine birlikte yaşlanacaklarına dair söz vermesinin “en uç gelecek vaadi” olduğunu belirtiyor.

Durvasula, bu taktiği “narsistik evliliklerde birçok insan için tam bir trajedi” olarak nitelendiriyor.

“Birlikte yaşlanma konsepti tam bir kumar,” diyor. “Çünkü ilişkideki bir kişi, diğerine bakım yapmak zorunda kalacak. Bu nasıl bir bakım olursa olsun.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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