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Dubaili Bir Milyarderin Üçüncü Eşi Olduğunu Dile Getiren Kadının Tabi Tutulduğu Kurallar Ağızları Açık Bıraktı

Dubaili Bir Milyarderin Üçüncü Eşi Olduğunu Dile Getiren Kadının Tabi Tutulduğu Kurallar Ağızları Açık Bıraktı

Dubai
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.01.2025 - 00:48

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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, Dubaili bir milyarderin üçüncü eşi olduğunu açıkladı. Bu süreçte, günlük harcamalarından yediği yemeklere kadar birçok kuralla karşılaştığını söyleyen kadın, kısa sürede viral oldu. Anlattıkları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.  

İşte detaylar!

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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, Dubaili bir milyarderin üçüncü eşi olduğunu ve bu süreçte bazı kurallara tabi tutulduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, Dubaili bir milyarderin üçüncü eşi olduğunu ve bu süreçte bazı kurallara tabi tutulduğunu dile getirdi.

Günde minimum yapması gereken harcama tutarından yemesi gereken yemeklere kadar birçok ilginç kuralı anlatan kadın kısa zamanda viral oldu.

Günde minimum yapması gereken harcama tutarından yemesi gereken yemeklere kadar birçok ilginç kuralı anlatan kadın kısa zamanda viral oldu.

İşte video👇

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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