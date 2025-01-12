Mikrodalgaların Kapağındaki Siyah Renkli Izgaraların İşlevini Öğrenince "Vay Be" Diyebilirsiniz

Mikrodalga fırınların kapağındaki o siyah renkli ızgaralar dikkat etmişsinizdir. Peki, bu ızgaraların yalnızca tasarım için orada olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz! Aslında bu küçük delikli yapı, mikrodalga fırınınızın en kritik parçalarından biri. Hem yemeğinizi güvenle pişirmenizi sağlıyor hem de dışarıya radyasyon sızmasını engelliyor. Gelin, bu ilginç detayın ardındaki mantığı birlikte öğrenelim!