onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Kendisinden 45 Yaş Büyük Kocasıyla Huzurevinde Tanışan Kadının Akıllara Durgunluk Veren İlişkisi

Kendisinden 45 Yaş Büyük Kocasıyla Huzurevinde Tanışan Kadının Akıllara Durgunluk Veren İlişkisi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.01.2025 - 18:12

Günümüzde farklı ilişki dinamiklerine sıkça rastlasak da, yaş farkı hâlâ tartışmalı bir konu. Tiffany adında bir kadın, geçtiğimiz günlerde hayli ilginç aşk hikayesini paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Huzurevinde tanıştığı, kendisinden tam 45 yaş büyük eşiyle evlenen Tiffany, bu hikayesiyle aşka olan inancımızı bir nebze de olsa tazeledi. 

Kocasına duyduğu sevginin maddiyatla ilgisi olmadığını vurgulayan Tiffany, ailesinin bu ilişkiyi desteklemediğini de itiraf etti. Ancak o, her şeye rağmen eşine olan sevgisinden asla vazgeçmiyor.  

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/326...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlişkilerde yaş farkı zaman zaman tartışmalı bir konu olsa da "Aşkın yaşı yoktur" diyenler de yok değil. Hal böyle olunca partnerlerin arasındaki yaş makası gittikçe açılabiliyor.

İlişkilerde yaş farkı zaman zaman tartışmalı bir konu olsa da "Aşkın yaşı yoktur" diyenler de yok değil. Hal böyle olunca partnerlerin arasındaki yaş makası gittikçe açılabiliyor.

Tiffany ve kocasının ilişkisi de bu durumun timsali desek yeridir. 35 yaşındaki Tiffany, kendisinden 45 yaş büyük olan 80 yaşındaki kocasıyla "çok mutlu" olduğunu dile getiriyor.

Tiffany ve kocasının ilişkisi de bu durumun timsali desek yeridir. 35 yaşındaki Tiffany, kendisinden 45 yaş büyük olan 80 yaşındaki kocasıyla "çok mutlu" olduğunu dile getiriyor.

İnsanlar, Tiffany'nin sadece "mirasına konmak için" bu kadar yaşlı bir adamla birlikte olduğunu savunsa da Tiffany bu iddiaları katiyen kabul etmiyor. Ailesi dahil olmak üzere kimse bu ilişkiyi desteklemese de hiçbir şey ikilinin arasındaki "aşkı" durduramamış.

İnsanlar, Tiffany'nin sadece "mirasına konmak için" bu kadar yaşlı bir adamla birlikte olduğunu savunsa da Tiffany bu iddiaları katiyen kabul etmiyor. Ailesi dahil olmak üzere kimse bu ilişkiyi desteklemese de hiçbir şey ikilinin arasındaki "aşkı" durduramamış.

80 yaşındaki kocasını tekrardan 20'li yaşlarına döndürdüğünü öne süren Tiffany, kocasını huzurevinden aldığının da altını çiziyor.

80 yaşındaki kocasını tekrardan 20'li yaşlarına döndürdüğünü öne süren Tiffany, kocasını huzurevinden aldığının da altını çiziyor.

Bu ilişkiyi gören kişiler, 80 yaşındaki kocanın "ne kadar zengin olduğunu" sorgulasa da Tiffany maddiyatın hiç ama hiç önemli olmadığını vurguluyor.

Bu ilişkiyi gören kişiler, 80 yaşındaki kocanın "ne kadar zengin olduğunu" sorgulasa da Tiffany maddiyatın hiç ama hiç önemli olmadığını vurguluyor.

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın