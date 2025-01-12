Kendisinden 45 Yaş Büyük Kocasıyla Huzurevinde Tanışan Kadının Akıllara Durgunluk Veren İlişkisi
Kendisinden 45 Yaş Büyük Kocasıyla Huzurevinde Tanışan Kadının Akıllara Durgunluk Veren İlişkisi
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/326...
Günümüzde farklı ilişki dinamiklerine sıkça rastlasak da, yaş farkı hâlâ tartışmalı bir konu. Tiffany adında bir kadın, geçtiğimiz günlerde hayli ilginç aşk hikayesini paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Huzurevinde tanıştığı, kendisinden tam 45 yaş büyük eşiyle evlenen Tiffany, bu hikayesiyle aşka olan inancımızı bir nebze de olsa tazeledi.
Kocasına duyduğu sevginin maddiyatla ilgisi olmadığını vurgulayan Tiffany, ailesinin bu ilişkiyi desteklemediğini de itiraf etti. Ancak o, her şeye rağmen eşine olan sevgisinden asla vazgeçmiyor.
İşte detaylar...
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İlişkilerde yaş farkı zaman zaman tartışmalı bir konu olsa da "Aşkın yaşı yoktur" diyenler de yok değil. Hal böyle olunca partnerlerin arasındaki yaş makası gittikçe açılabiliyor.
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Tiffany ve kocasının ilişkisi de bu durumun timsali desek yeridir. 35 yaşındaki Tiffany, kendisinden 45 yaş büyük olan 80 yaşındaki kocasıyla "çok mutlu" olduğunu dile getiriyor.
İnsanlar, Tiffany'nin sadece "mirasına konmak için" bu kadar yaşlı bir adamla birlikte olduğunu savunsa da Tiffany bu iddiaları katiyen kabul etmiyor. Ailesi dahil olmak üzere kimse bu ilişkiyi desteklemese de hiçbir şey ikilinin arasındaki "aşkı" durduramamış.
80 yaşındaki kocasını tekrardan 20'li yaşlarına döndürdüğünü öne süren Tiffany, kocasını huzurevinden aldığının da altını çiziyor.
Bu ilişkiyi gören kişiler, 80 yaşındaki kocanın "ne kadar zengin olduğunu" sorgulasa da Tiffany maddiyatın hiç ama hiç önemli olmadığını vurguluyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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