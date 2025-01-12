Yaptırdıkları "Sanatsal" Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler
Yaptırdıkları "Sanatsal" Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler
Dövme birçoğumuz için bir sanat dalı olsa da bazı dövmeler adeta göz kanatıyor. Estetik görüntüden uzak bu dövmeler ise görenlere uzun uzun hayatı sorgulatıyor. Birçok kişinin aklında 'Hangi dövmeyi yaptırsam' sorusu yatsa da, birazdan göreceğiniz dövmeler, size dövme yaptırmaya tövbe ettirecek! Gelin, o dövmelere beraber bakalım...
Hazırsanız, başlayalım...
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...
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2. "Bazı insanlar dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir mi?"
3. "TikTok'ta karşıma çıkan o mistik dövme"
4. "6 yaşındaki çocuk mu yaptı bunu?"
5. Yaratıcı olmayı azaltalım çocuklar...
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6. "Yakışmadı Travis Scott"
7. "Eli neden öyle çizmiş? Korktum"
8. 👇
9. "Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?"
10. "Kafamızda bir sürü soru işareti var şu an"
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11. "Böyle bir tasarım neden var?"
12. "Sebebi neydi ki?"
13. "Boyama kitabı mı bu?"
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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