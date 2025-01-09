"Aşk mı Maddi Özgürlük mü?" Sorusuna Gelen Birbirinden Dram Cevaplar

Sizler de takdir edersiniz ki maddi özgürlük hepimizin önceliği. Fakat aşksızlık da bir o kadar zor. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı da 'Aşk mı para mı?' diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelen cevaplar hepimize bir yerlerden tanıdık geldi. Detaylar içeriğin devamında!