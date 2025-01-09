"Aşk mı Maddi Özgürlük mü?" Sorusuna Gelen Birbirinden Dram Cevaplar
"Aşk mı Maddi Özgürlük mü?" Sorusuna Gelen Birbirinden Dram Cevaplar
Sizler de takdir edersiniz ki maddi özgürlük hepimizin önceliği. Fakat aşksızlık da bir o kadar zor. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı da 'Aşk mı para mı?' diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelen cevaplar hepimize bir yerlerden tanıdık geldi. Detaylar içeriğin devamında!
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"Aşk mı para mı?" sorusu aslında birçoğumuz için büyük ikilem.
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Bir kullanıcı da, "Aşk mı para mı?" sorusunu bu şekilde sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Bakalım diğer kullanıcılar ne demiş, kimin neyi eksikmiş, hep beraber bakalım...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Tabikide şuan para önemli kuru kuruya aşk olmuyo. Parasız adam boş adamdır kimse yüzüne bakmaz
Tek başına eve çıkacak kadar maddiyat neye yarar kime yeter o yüzden gerçek aşk… Para önemli değil çoooook para önemli yoksa boş iş
Yemişim aşkı.. Tabiki para para para 💵