Aralarındaki 32 Yaş Farkı Yüzünden Nefret Yorumları Alan Çiftten İlginç Açıklamalar
Aralarındaki 32 Yaş Farkı Yüzünden Nefret Yorumları Alan Çiftten İlginç Açıklamalar
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Yaş farkı her zaman tartışmalı bir konu olsa da “Aşkın yaşı yoktur” diyenler az değil. Gigi ve Tom çifti, aralarındaki 32 yaş farkına rağmen çok mutlu olduklarını söylüyor. Kendileri hakkında 'çıkar ilişkisi' yaşadıklarını iddia edenlere de yanıtları gecikmiyor. Hadi, bu ilginç çifte ve ilişkilerine birlikte göz atalım!
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İlişkilerde yaş farkı en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki birçok kişide "kadın erkekten büyük olmalı" algısı var.
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Fakat Gigi ve Tim çifti, aralarındaki 32 yaş farkına rağmen çok mutlu olduklarını dile getiriyor.
İnsanlar, Gigi'nin "para yemek için" kocasıyla birlikte olduğu düşünse de çift bu düşünceye katiyen karşı çıkıyor.
“Nasıl tanıştığımızın bir önemi yok, günün sonunda bunun olması gerekiyordu, şansımı denedim ve numaramı yazdım ve bazen spontane olmanın iyi olduğunu düşünüyorum, insanlar farklı şekillerde tanışır ve sonrasında ne olduğu daha önemlidir.”
Çift sosyal medyadan kötü yorumlar alsa da Gigi, hiçbir şekilde Tim'e karşı duygularının değişmeyeceğini dile getiriyor.
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"61 yaşında olduğunu söylediğinde inanamadım. Ertesi gün cumartesiydi ve bir randevuya çıktık. Beni lüks arabasıyla aldı ve birlikte dışarı çıktık. Cumartesi boyunca tüm günümüzü birlikte geçirdik. O günden beri bu böyle devam ediyor. 2024 yılının en güzel şeyi oydu."
"Hiçbir zaman onun yaşının fazla olduğunu düşündüğüm bir an olmadı. Hiçbir zaman garip bir durum olmadı. Hep düzgün bir ilişkiydi, normal bir ilişkiydi ve geçmişteki herhangi bir ilişkimden daha iyiydi."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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