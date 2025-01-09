Aralarındaki 32 Yaş Farkı Yüzünden Nefret Yorumları Alan Çiftten İlginç Açıklamalar

Yaş farkı her zaman tartışmalı bir konu olsa da “Aşkın yaşı yoktur” diyenler az değil. Gigi ve Tom çifti, aralarındaki 32 yaş farkına rağmen çok mutlu olduklarını söylüyor. Kendileri hakkında 'çıkar ilişkisi' yaşadıklarını iddia edenlere de yanıtları gecikmiyor. Hadi, bu ilginç çifte ve ilişkilerine birlikte göz atalım!