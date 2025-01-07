Futbol İzlemeyen Erkeklere Ağza Alınmayacak Laflar Söyleyen İçerik Üreticisi Tepki Çekti
Futbol İzlemeyen Erkeklere Ağza Alınmayacak Laflar Söyleyen İçerik Üreticisi Tepki Çekti
İçerik üreticisi Nadin Köse, yayınında sarf ettiği sözlerle özellikle erkek takipçilerinin tepkisini topladı. Erkekliğin futbol izlemekle ölçüldüğünü iddia eden ve bunu oldukça sert bir dille dile getiren Köse, futbol izlemeyen erkeklere ettiği küfürlerle sosyal medyanın diline düştü.
İşte detaylar...
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Sosyal medyayı yakından takip ediyorsanız içerik üreticisi Nadin Köse'yi belki görmüşsünüzdür.
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Hitap ettiği kitle epey küçük. Geçtiğimiz günlerde bu durumu düzeltmek istemiş olacak ki yayınında sarf ettiği cümlelerle birkaç kişiye daha ulaştı.
Erkekliğin "futbol izlemek" olduğunu pek bi' kaba dille anlatan Köse, futbol izlemeyen erkeklere de küfür etmekten geri durmadı.
Sarf ettiği diğer cümlelerle, "Biri şu kıza 2025 yılında olduğumuzu hatırlatsın" dedirtti. İşte o video👇
Gelen yorumlardan bazıları👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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