Sperm Bağışı Yaparak Tüm Dünya Nüfusunu Ele Geçirmeye Çalıştığını İddia Eden Adamdan İlginç Açıklamalar
Sperm Bağışı Yaparak Tüm Dünya Nüfusunu Ele Geçirmeye Çalıştığını İddia Eden Adamdan İlginç Açıklamalar
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Sperm donasyonu her ne kadar tüp bebek tedavisinde kullanılan bi yöntem olsa da 'problematik' olarak görenler de yok değil. Fakat Kyle isimli 26 yaşındaki adam, sperm bağışı yaparak dünya nüfusunu ele geçirmeyi hedeflediğini dile getirdi. Şu anda biyolojik olarak 87 çocuğa sahip olsa da 2026 yılının başlarına doğru bu rakamı 100'e çıkarmayı hedefliyor. İrlanda gibi ülkelerde de 'ailesi' olduğunu söyleyen Kyle'nin dumur eden açıklamalarına gelin hep beraber bakalım...
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Sperm donasyonu, tüp bebek tedavisinde uygulanan prosedürlerden bir tanesi. Bu yöntem son yıllarda çok tercih edilen bir gebelik oluşturma yöntemidir.
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Fakat Kyle Gordy isimli 32 yaşındaki bir adam, uzun süredir sperm donörlüğü yapıyor. Yani, spermlerini bağışlıyor.
2026 yılına kadar 100 çocuğa sahip olacağını söyleyen adam, şu anda dünya çapında "biyolojik" olarak 87 çocuğa sahip. Geçtiğimiz günlerde imzaladığı sözleşmede yeni bir dönüm noktasına imza atmış oldu.
"Dünya üzerindeki nüfusa büyük bir etkim olsun istiyorum. Bu yüzden henüz istediğim çocuk sayısına ulaşabilmiş değilim"
"Bu yıl dünya genelinde birkaç seyahat planım var. Japonya ve İrlanda'daki birkaç kadınla konuşuyorum, bu iki ülkede henüz çocuğum yok, ayrıca İngiltere, ABD ve çoğunlukla Avrupa'daki diğer ülkelerle de ilgileniyorum."
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"Doğru kişiyi bulursam sakinleşmeye açığım ama artık bu konuda kendime fazla baskı yapmıyorum. Yine de bir İrlandalı eşim olmasını isterdim. Oraya yerleşmeyi çok isterim çünkü ülkeyi gerçekten seviyorum ve birkaç kez ziyaret ettim. Ama bağış için henüz gitmedim, bu ilk olacak."
"Çocuklarımdan birinin annesi Dublinli ve İrlanda’ya sık sık gidiyorlar. Yani orada zaten bir ailem olduğunu bilmek güzel. Kendimi orada kalıcı olarak yaşayacak şekilde hayal edebiliyorum ama bunu evrene bırakıyorum."
Şu anda İsveç, Norveç, İngiltere ve İskoçya’da yolda olan 14 çocuğu var. Kyle, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov ile karşılaştırılıyor. Durov’un en az 100 biyolojik çocuğu olduğu söyleniyor ve Kyle, onun bu geniş ailesini geçmeyi hedefliyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Mide bulandırıcı 🤢
çocukların farketmeden birbiriyle evlenince gelemeyen pişmanlık hissi👀
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