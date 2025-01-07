Sperm Bağışı Yaparak Tüm Dünya Nüfusunu Ele Geçirmeye Çalıştığını İddia Eden Adamdan İlginç Açıklamalar

Sperm donasyonu her ne kadar tüp bebek tedavisinde kullanılan bi yöntem olsa da 'problematik' olarak görenler de yok değil. Fakat Kyle isimli 26 yaşındaki adam, sperm bağışı yaparak dünya nüfusunu ele geçirmeyi hedeflediğini dile getirdi. Şu anda biyolojik olarak 87 çocuğa sahip olsa da 2026 yılının başlarına doğru bu rakamı 100'e çıkarmayı hedefliyor. İrlanda gibi ülkelerde de 'ailesi' olduğunu söyleyen Kyle'nin dumur eden açıklamalarına gelin hep beraber bakalım...