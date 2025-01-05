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Ünlü Astrolog Açıkladı: Bu 5 Burç İlerleyen Haftalarda Büyük Değişimler Yaşayacak

Ünlü Astrolog Açıkladı: Bu 5 Burç İlerleyen Haftalarda Büyük Değişimler Yaşayacak

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.01.2025 - 01:08

Paylaşımları ve öngörüleriyle dikkat çeken astrolog Yasemin Koca, önümüzdeki günlerde yaşanacak önemli değişimlere değindi. Belirli burç gruplarını işaret ederek sözlerine başlayan Koca, bu değişimlerin iş, kariyer ve özel hayat gibi pek çok alanda etkili olacağını ifade etti. Bakalım, o burçlar hangileriymiş!

İşte detaylar!

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Paylaşımlarıyla ve öngörüleriyle tanıdığımız astrolog Yasemin Koca, önümüzdeki günlerde yaşanacak değişikliklere dikkat çekti.

Paylaşımlarıyla ve öngörüleriyle tanıdığımız astrolog Yasemin Koca, önümüzdeki günlerde yaşanacak değişikliklere dikkat çekti.

"Sevgili Yengeçler, Aslanlar, Akrepler, Oğlaklar ve Balıklar" diyerek sözlerine başlayan Koca, değişikliklere şu şekilde dikkat çekti.

"Sevgili Yengeçler, Aslanlar, Akrepler, Oğlaklar ve Balıklar" diyerek sözlerine başlayan Koca, değişikliklere şu şekilde dikkat çekti.

"Önümüzdeki 15 günlük süreç sizler için oldukça etkili olacak. Gökyüzündeki geçişler, sizleri her alanda etkileyecek."

"İş, kariyer ve özel hayatta oldukça olumlu süreçlerle haftaya başlayacaksınız."

"İş, kariyer ve özel hayatta oldukça olumlu süreçlerle haftaya başlayacaksınız."

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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