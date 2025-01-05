"Bu Para Nereye Gidiyor?" Sorusunun Cevabını Bir de Ekonomistten Dinleyelim
"Bu Para Nereye Gidiyor?" Sorusunun Cevabını Bir de Ekonomistten Dinleyelim
Kaynak: https://nypost.com/2025/01/04/lifesty...
Paranızı nereye harcadığınızı hiç düşündünüz mü? Eğer cevabınız “Hayır” ise yalnız değilsiniz! Çoğumuz, telefonumuzda birkaç tıkla alışveriş yaparken, aslında bütçemizden ne kadar gittiğini fark etmiyoruz. The Financial Gym CEO’su Shannon McLay, harcamalarımızın kaybolan paralarımızla nasıl ilişkilendiğini anlatıyor. 'Param ne kadar çabuk bitiyor!' isyanının arka planını bir de ekonomistten dinleyelim...
Sizler de takdir edersiniz ki günümüz enflasyonunda harcama yaparken en az iki kere düşünüyoruz.
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Bir ekonomist de "Nereye gidiyor bu para?" sorusunu cevapladı. Meğerse paranın su gibi eriyip bitmesinin enflasyondan başka sebepleri de var.
O da alışveriş siteleri. Farkındalık vurgusuyla McLay, insanların akıllı telefonlarından kolay ödeme uygulamalarını silme zamanının geldiğini belirtiyor. Bu uygulamalar, yalnızca bir tıkla düşünmeden harcama yapmayı mümkün kılıyor.
McLay, finans uzmanlarının sıkça duyduğu bir şikayeti aktarıyor: Müşteriler, paralarının nereye gittiği hakkında “hiçbir fikirlerinin olmadığını” söylüyor. Birçoğu, “Kazandım ama hemen bitti,” diyor.
“Her kazandığımız kuruş için çok çalışıyoruz. Bu yüzden o parayı harcamayı zorlaştırmamız gerekiyor çünkü bankada para tutabilmek zor,” diye açıklıyor McLay.
“Ancak telefonlarımızda para harcamak çok kolay. Uygulamalarda kredi kartlarıyla harcıyoruz ve paranın nereye gittiğini fark etmiyoruz.”
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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