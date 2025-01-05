"Bu Para Nereye Gidiyor?" Sorusunun Cevabını Bir de Ekonomistten Dinleyelim

Paranızı nereye harcadığınızı hiç düşündünüz mü? Eğer cevabınız “Hayır” ise yalnız değilsiniz! Çoğumuz, telefonumuzda birkaç tıkla alışveriş yaparken, aslında bütçemizden ne kadar gittiğini fark etmiyoruz. The Financial Gym CEO’su Shannon McLay, harcamalarımızın kaybolan paralarımızla nasıl ilişkilendiğini anlatıyor. 'Param ne kadar çabuk bitiyor!' isyanının arka planını bir de ekonomistten dinleyelim...