Çiğ Köfteyi Yumurtayla Birleştirerek İlginç Bir Lezzete İmza Atan Kişi Midemizi Ekşitti
Çiğ Köfteyi Yumurtayla Birleştirerek İlginç Bir Lezzete İmza Atan Kişi Midemizi Ekşitti
Son dönemlerde sosyal medyada birçok ilginç yemek tarifi görsek de, çiğ köfte ve yumurtayı bir araya getiren bir kişi bambaşka bir seviyeye ulaştı. Kimi 'midem kalktı' derken, kimisi de bu tarifi beğenerek farklı bir bakış açısı getirdi. Yorumların bir kısmı şaşkınlıkla, bir kısmı ise mizahla dolu! İşte tartışma yaratan bu enteresan tarif...
Çiğ köfte kültürümüzün en sevilen yemeklerinden bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki çiğ köftenin tadı yöreden yöreye değişiyor.
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Fakat geçtiğimiz günlerde bir kişi, yumurtayı çiğ köfteyle karıştırarak midemizi ekşitti.
İşte o tarif👇
Bir kısım bu tarifi beğenirken bir kısım da anlam veremedi. İşte gelen yorumlardan bazıları👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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