Çiğ Köfteyi Yumurtayla Birleştirerek İlginç Bir Lezzete İmza Atan Kişi Midemizi Ekşitti

Son dönemlerde sosyal medyada birçok ilginç yemek tarifi görsek de, çiğ köfte ve yumurtayı bir araya getiren bir kişi bambaşka bir seviyeye ulaştı. Kimi 'midem kalktı' derken, kimisi de bu tarifi beğenerek farklı bir bakış açısı getirdi. Yorumların bir kısmı şaşkınlıkla, bir kısmı ise mizahla dolu! İşte tartışma yaratan bu enteresan tarif...