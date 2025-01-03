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Çin’deki Hapishanedeki Mahkumlar Neden World of Warcraft Oynamaya Zorlandılar?

Çin’deki Hapishanedeki Mahkumlar Neden World of Warcraft Oynamaya Zorlandılar?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.01.2025 - 01:18

Çin hapishanelerinde mahkûmlar, World of Warcraft gibi oyunlarda altın toplayarak dijital eşyaları gerçek paraya dönüştürmek üzere zorlanmıştır. Mahkûmlar gece gündüz oyun oynayarak gelir yaratırken, başarısız olanlar cezalandırılmıştır. Peki, bu uygulamanın ardında yatan sebepler neydi? Öğrendikten sonra World of Warcraft oyununa bakış açınız değişebilir...

İşte detaylar...

Kaynak

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World of Warcraft, günümüzün popüler oyunlardan bir tanesi. Fakat bu oyunun tarihi aslına bakarsanız 2004 yılına dayanıyor.

World of Warcraft, günümüzün popüler oyunlardan bir tanesi. Fakat bu oyunun tarihi aslına bakarsanız 2004 yılına dayanıyor.

Bilinenin aksine biraz da karanlık bir tarafı var. Çin'deki hapishanelerde, mahkumların çevrimiçi oyun oynayarak gelir elde etmeye zorlandığına dair bilgiler vardı o dönemlerde.

Bilinenin aksine biraz da karanlık bir tarafı var. Çin'deki hapishanelerde, mahkumların çevrimiçi oyun oynayarak gelir elde etmeye zorlandığına dair bilgiler vardı o dönemlerde.

Özellikle World of Warcraft (WoW) gibi popüler MMORPG oyunlarında kullanılan "gold farming" yönteminin, mahkumlar aracılığıyla sistematik bir gelir kaynağına dönüştürüldüğü iddia edilmiştir.

Özellikle World of Warcraft (WoW) gibi popüler MMORPG oyunlarında kullanılan "gold farming" yönteminin, mahkumlar aracılığıyla sistematik bir gelir kaynağına dönüştürüldüğü iddia edilmiştir.

Peki nasıl işliyordu bu süreç? Mahkumlar gündüz ağır fiziksel işlerde çalıştırılırken, geceleri bilgisayar başına oturtuluyordu.

Peki nasıl işliyordu bu süreç? Mahkumlar gündüz ağır fiziksel işlerde çalıştırılırken, geceleri bilgisayar başına oturtuluyordu.

Geceleri yapılan bu çalışma, oyun içinde altın biriktirmek, değerli eşyalar toplamak ve karakter seviyelerini yükseltmek üzerine kuruluydu. Oyun içindeki bu değerler, daha sonra gerçek parayla satılabilen bir dijital meta haline geliyordu.

Eski bir mahkûm olan Liu Dali'nin ifadelerine göre, mahkûmlar günde 12 saat boyunca oyun oynamaya zorlanıyordu.

Eski bir mahkûm olan Liu Dali'nin ifadelerine göre, mahkûmlar günde 12 saat boyunca oyun oynamaya zorlanıyordu.

Yeterince oyun içi altın biriktiremeyen mahkûmlar, fiziksel cezalarla karşı karşıya kalıyordu. Hatta Liu, birçok kez dayak yediğini ifade etmiştir.

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Hapishane yetkililerinin, mahkûmların oyun içi kazançlarını dışarıdaki aracı şirketlere sattığı ve bu yolla önemli gelirler elde ettiği belirtilmiştir.

Hapishane yetkililerinin, mahkûmların oyun içi kazançlarını dışarıdaki aracı şirketlere sattığı ve bu yolla önemli gelirler elde ettiği belirtilmiştir.

Günlük kazancın 5.000-6.000 yuan (yaklaşık 22.500-27.000 TL) arasında olduğu iddia edilmiştir. Bu kazancın, yerel hapishane yöneticileri ve sistem içindeki diğer kişiler arasında bölüşüldüğü öne sürülmektedir.

2009 yılında Çin hükümeti, sanal para birimlerinin gerçek parayla takasını düzenleyen bir yasa çıkarmıştır.

Ancak bu yasa, mahkûmların sömürülmesine dair olayları kapsamamış ve bu tür uygulamaların devam ettiğine dair raporlar gelmiştir. İnsan hakları örgütleri, bu durumu modern kölelik olarak nitelendirerek ciddi eleştirilerde bulunmuştur.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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