Çin’deki Hapishanedeki Mahkumlar Neden World of Warcraft Oynamaya Zorlandılar?
Çin’deki Hapishanedeki Mahkumlar Neden World of Warcraft Oynamaya Zorlandılar?
Çin hapishanelerinde mahkûmlar, World of Warcraft gibi oyunlarda altın toplayarak dijital eşyaları gerçek paraya dönüştürmek üzere zorlanmıştır. Mahkûmlar gece gündüz oyun oynayarak gelir yaratırken, başarısız olanlar cezalandırılmıştır. Peki, bu uygulamanın ardında yatan sebepler neydi? Öğrendikten sonra World of Warcraft oyununa bakış açınız değişebilir...
İşte detaylar...
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World of Warcraft, günümüzün popüler oyunlardan bir tanesi. Fakat bu oyunun tarihi aslına bakarsanız 2004 yılına dayanıyor.
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Bilinenin aksine biraz da karanlık bir tarafı var. Çin'deki hapishanelerde, mahkumların çevrimiçi oyun oynayarak gelir elde etmeye zorlandığına dair bilgiler vardı o dönemlerde.
Özellikle World of Warcraft (WoW) gibi popüler MMORPG oyunlarında kullanılan "gold farming" yönteminin, mahkumlar aracılığıyla sistematik bir gelir kaynağına dönüştürüldüğü iddia edilmiştir.
Peki nasıl işliyordu bu süreç? Mahkumlar gündüz ağır fiziksel işlerde çalıştırılırken, geceleri bilgisayar başına oturtuluyordu.
Eski bir mahkûm olan Liu Dali'nin ifadelerine göre, mahkûmlar günde 12 saat boyunca oyun oynamaya zorlanıyordu.
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Hapishane yetkililerinin, mahkûmların oyun içi kazançlarını dışarıdaki aracı şirketlere sattığı ve bu yolla önemli gelirler elde ettiği belirtilmiştir.
2009 yılında Çin hükümeti, sanal para birimlerinin gerçek parayla takasını düzenleyen bir yasa çıkarmıştır.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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