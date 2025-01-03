Gördükten Sonra Uzun Uzun Bakacağınız Birbirinden İlginç Hikayelere Sahip Fotoğraflar
Gördükten Sonra Uzun Uzun Bakacağınız Birbirinden İlginç Hikayelere Sahip Fotoğraflar
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/daves4/fun-f...
Bazı fotoğraflar var, baktıkça insanın içini kurcalıyor, 'Acaba ne olmuş burada?' diye düşündürüyor. İşte tam da öyle kareleri bir araya getirdik. Hem şaşırtacak hem de uzun uzun bakarken hikayesini merak edeceksiniz. İşte o fotoğraflar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Neandertallar 2025 yılında yaşasaydı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Dünyanın en kısa adamı Chandra Bahadur
3. Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen, ve Chandra Bahadur
4. 5 yaşındayken Albert Einstein
5. Nükleer savaş füzesinin başı bu şekilde gözüküyor👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Al Capone'nin kaldığı hapishane hücresi
7. Bir uçağın penceresinden Antarktika
8. Macy's Thanksgiving Day'e ait bir fotoğraf
9. Deniz taraklarının birçok gözü vardır.
10. "Hayatımda gördüğüm en uzun koltuk"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Nükleer reaktör yukarıdan böyle gözüküyor:
12. 1960 yılında Tokyo kulesi etrafına konuşlandırılmış evler...
13. Bir gece suyun içinde kalmış jelibon
14. Avusturya'da karşılaşılmış büyük yer solucanı
15. Çekilen ilk kasırga fotoğrafı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. 1999 yılında kasırgadan korunmak için bir metro tuvaletine sığınan flamingolar
17. Kavisli kapılar
18. 2. Dünya Savaşı sırasında, Michelangelo'nun “Davut” heykeli bombalardan zarar görmesini önlemek için tamamen tuğlalarla kaplandı.
19. "Telefon hattı çalışanları, nasıl telefon hattı çalışanı olacaklarını öğrendikleri telefon hattı çalışanı okuluna gitmişler"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
3 numaradaki adamın уаrogı 2 numaradaki adamın boyundan uzundur.
Yukarıdaki onca bilgi içinde bu bilgi en önemli olanıydı teşekkürler yorumagelenadam agagshsjskdl
neandertaller zaten aramızda yaşıyor