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Gördükten Sonra Uzun Uzun Bakacağınız Birbirinden İlginç Hikayelere Sahip Fotoğraflar

Gördükten Sonra Uzun Uzun Bakacağınız Birbirinden İlginç Hikayelere Sahip Fotoğraflar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.01.2025 - 00:04 Son Güncelleme: 04.01.2025 - 00:08

Bazı fotoğraflar var, baktıkça insanın içini kurcalıyor, 'Acaba ne olmuş burada?' diye düşündürüyor. İşte tam da öyle kareleri bir araya getirdik. Hem şaşırtacak hem de uzun uzun bakarken hikayesini merak edeceksiniz. İşte o fotoğraflar!

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/daves4/fun-f...
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1. Neandertallar 2025 yılında yaşasaydı:

1. Neandertallar 2025 yılında yaşasaydı:

2. Dünyanın en kısa adamı Chandra Bahadur

2. Dünyanın en kısa adamı Chandra Bahadur

3. Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen, ve Chandra Bahadur

3. Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen, ve Chandra Bahadur

4. 5 yaşındayken Albert Einstein

4. 5 yaşındayken Albert Einstein

5. Nükleer savaş füzesinin başı bu şekilde gözüküyor👇

5. Nükleer savaş füzesinin başı bu şekilde gözüküyor👇
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6. Al Capone'nin kaldığı hapishane hücresi

6. Al Capone'nin kaldığı hapishane hücresi

7. Bir uçağın penceresinden Antarktika

7. Bir uçağın penceresinden Antarktika

8. Macy's Thanksgiving Day'e ait bir fotoğraf

8. Macy's Thanksgiving Day'e ait bir fotoğraf

9. Deniz taraklarının birçok gözü vardır.

9. Deniz taraklarının birçok gözü vardır.

10. "Hayatımda gördüğüm en uzun koltuk"

10. "Hayatımda gördüğüm en uzun koltuk"
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11. Nükleer reaktör yukarıdan böyle gözüküyor:

11. Nükleer reaktör yukarıdan böyle gözüküyor:

12. 1960 yılında Tokyo kulesi etrafına konuşlandırılmış evler...

12. 1960 yılında Tokyo kulesi etrafına konuşlandırılmış evler...

13. Bir gece suyun içinde kalmış jelibon

13. Bir gece suyun içinde kalmış jelibon

14. Avusturya'da karşılaşılmış büyük yer solucanı

14. Avusturya'da karşılaşılmış büyük yer solucanı

15. Çekilen ilk kasırga fotoğrafı

15. Çekilen ilk kasırga fotoğrafı
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16. 1999 yılında kasırgadan korunmak için bir metro tuvaletine sığınan flamingolar

16. 1999 yılında kasırgadan korunmak için bir metro tuvaletine sığınan flamingolar

17. Kavisli kapılar

17. Kavisli kapılar

18. 2. Dünya Savaşı sırasında, Michelangelo'nun “Davut” heykeli bombalardan zarar görmesini önlemek için tamamen tuğlalarla kaplandı.

18. 2. Dünya Savaşı sırasında, Michelangelo'nun “Davut” heykeli bombalardan zarar görmesini önlemek için tamamen tuğlalarla kaplandı.

19. "Telefon hattı çalışanları, nasıl telefon hattı çalışanı olacaklarını öğrendikleri telefon hattı çalışanı okuluna gitmişler"

19. "Telefon hattı çalışanları, nasıl telefon hattı çalışanı olacaklarını öğrendikleri telefon hattı çalışanı okuluna gitmişler"

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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yoruma gelen

3 numaradaki adamın уаrogı 2 numaradaki adamın boyundan uzundur.

mb

Yukarıdaki onca bilgi içinde bu bilgi en önemli olanıydı teşekkürler yorumagelenadam agagshsjskdl

Emre Keskin

neandertaller zaten aramızda yaşıyor