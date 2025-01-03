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Anneannesinden Yadigar Olan Yüzüğü Nişanlısına Verdikten Sonra Saygısızca Bir Tepkiyle Karşılaşan Adam

Anneannesinden Yadigar Olan Yüzüğü Nişanlısına Verdikten Sonra Saygısızca Bir Tepkiyle Karşılaşan Adam

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.01.2025 - 21:01

Bir adam, nişanlısına büyükannesinden yadigar olan değerli bir yüzüğü vererek evlenme teklif etti. Yüzük, yalnızca takı olarak değil, aynı zamanda ailesi için derin bir duygusal anlam taşıyan bir mirastı. Her şeyin mükemmel gittiğini düşündüğü bir anda, nişanlısının beklenmedik bir isteği, bu özel anı beklenmedik bir şekilde gölgeledi. Evlenmeyi tekrardan gözden geçirmeye karar veren adam, o süreci detaylıca anlattı.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AITAH/commen...
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Evliliğe karar vermeden önce partnerimizi yakından tanımak önemli. Yoksa aksi bir durumda boşanmak kaçınılmaz oluyor.

Evliliğe karar vermeden önce partnerimizi yakından tanımak önemli. Yoksa aksi bir durumda boşanmak kaçınılmaz oluyor.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir adamın başına gelenler "Allah'ım nasip etme" dedirten cinsten desek yeridir. Anneannesinden yadigar olan yüzüğü karısına takmak isteyince ilginç bir tepkiyle karşılaştı.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir adamın başına gelenler "Allah'ım nasip etme" dedirten cinsten desek yeridir. Anneannesinden yadigar olan yüzüğü karısına takmak isteyince ilginç bir tepkiyle karşılaştı.

Anneanneden kalma yüzüğe "fukara yüzüğü" diyen kadın, adamı epey üzmüş.

Anneanneden kalma yüzüğe "fukara yüzüğü" diyen kadın, adamı epey üzmüş.

"Anneannemin yüzüğüyle evlenme teklif ettim, sadece harika değil, aynı zamanda benim için büyük bir duygusal değeri var. Nişanlım buna bayıldı, ya da ben öyle düşündüm..."

"Anneannemin yüzüğüyle evlenme teklif ettim, sadece harika değil, aynı zamanda benim için büyük bir duygusal değeri var. Nişanlım buna bayıldı, ya da ben öyle düşündüm..."

"Tekliften birkaç gün sonra, elmasın değiştirilip değiştirilemeyeceğini sordu. Şu anki elmasın onun zevkine göre 'fukara' olduğunu düşündü. Yüzüğün ne kadar önemli olduğunu bildiği için şok oldum böyle bir şey demesine..."

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"Elmasını değiştirmek istedi. Elması değiştirmek, özellikle anneannem ve annem bu yüzüğü taktıkları için ailemi üzebilirdi, bunu açıkladım. Yüzüğü özel günler için olduğu gibi bırakmayı ve gündelik kullanım için yeni, daha modern bir yüzük almayı önerdim. Ancak nişanlım, yüzüğün 'artık onun yüzüğü' olduğunu ve tarzını yansıtması gerektiğini ısrarla söyledi."

"Bunun, benim duygularımı ve yüzüğün tarihini göz ardı ettiğini hissettim, bu yüzden eğer yüzüğün değiştirilmesinde ısrar ederse, ilişkimizin farklı değerlerimize işaret ettiğini düşündüğüm için ilişkimize yeniden bakmak zorunda kalacağımı söyledim. Bu büyük bir tartışmaya yol açtı ve sonunda düğün planlarını rafa kaldırdım, ta ki bu durumu çözene kadar"

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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