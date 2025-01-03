Yavuz Sultan Selim, Tahtını Korumak İçin Gerçekten Babasını ve Kardeşlerini Öldürttü mü?

Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü padişahlarından biri olan Yavuz Sultan Selim, kısa süren hükümdarlığına rağmen hem fetihleriyle hem de sert yönetim tarzıyla tarihe damgasını vurdu. Ancak onun hakkında en çok tartışılan konulardan biri de tahtını korumak için babasına ve kardeşlerine karşı acımasızca davrandığı iddialarıdır. Peki, Yavuz Sultan Selim gerçekten babası II. Bayezid ve kardeşlerini öldürttü mü? Osmanlı tarihçisi Erhan Afyoncu açıkladı.