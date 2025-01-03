Yavuz Sultan Selim, Tahtını Korumak İçin Gerçekten Babasını ve Kardeşlerini Öldürttü mü?
Yavuz Sultan Selim, Tahtını Korumak İçin Gerçekten Babasını ve Kardeşlerini Öldürttü mü?
Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü padişahlarından biri olan Yavuz Sultan Selim, kısa süren hükümdarlığına rağmen hem fetihleriyle hem de sert yönetim tarzıyla tarihe damgasını vurdu. Ancak onun hakkında en çok tartışılan konulardan biri de tahtını korumak için babasına ve kardeşlerine karşı acımasızca davrandığı iddialarıdır. Peki, Yavuz Sultan Selim gerçekten babası II. Bayezid ve kardeşlerini öldürttü mü? Osmanlı tarihçisi Erhan Afyoncu açıkladı.
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Yavuz Sultan Selim, Türk tarihinin önemli figürlerinden biri olarak biliniyor. Ayrıca, Osmanlı tahtına çıkan 9. padişah ve İslam dünyasının ilk Osmanlı halifesi.
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Yavuz Sultan Selim denilince akla fetihleri, Memlük Devleti'nin yıkılışı ve halifeliğin Osmanlı'ya geçişi gelir.
8 yıllık kısa saltanatında, Osmanlı topraklarını üç kıtaya genişleterek imparatorluğu küresel bir güç haline getirdi. Tarihçiler arasında eren çok tartışılan konulardan bir tanesi de Yavuz Sultan Selim'in babasını ve kardeşlerin öldürüp öldürmediği.
Geçtiğimiz aylarda Erhan Afyoncu, Habertürk TV'de bu konuya açıklık getirmişti. Afyoncu'ya göre 1512 yılında Yavuz Sultan Selim, babasını askerler yardımıyla tahttan indiriyor. Bu olayı ise "darbe" olarak ele alıyor.
İkinci Bayezid, Dimetoka'ya gönderilirken yolda hayatını kaybediyor. Yerli ve yabancı tarih kaynaklarına göre ise bu ölüm "zehirlenme" ile gerçekleşiyor.
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"Bir ülkede aynı anda hem iki hükümdar ve iki halife aynı anda olamaz. Bu yüzden de zehirleyerek öldürtmüştür."
Yavuz Sultan Selim kardeşlerini öldürttü mü? Erhan Afyoncu, "Sorularla Osmanlı İmparatorluğu" kitabında da bu konuya değiniyor.
İlk başta kardeşlerine dokunmayacağına söz verse de Yavuz Sultan Selim, Ahmet ve Korkut adındaki kardeşlerini öldürttü.
Fakat o dönem, Ahmet tahtı ele geçiremeye çalışmış. Yavuz Sultan Selim de kardeşlerine "düzmece mektuplar" yazarak kardeşlerine göndertmiş.
Yavuz Sultan Selim, kardeşi Korkut'u da aynı şekilde denedi. Devlet adamlarının dilinden mektuplar yazarak tahtı ele geçirmeye teşvik etti. Korkut da harekete geçince, kardeşi Şehzade Korkut da dahil olmak üzere kardeşlerinin de oğullarını boğarak öldürttü.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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