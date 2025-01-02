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"İnancınızı Kaybetmeyin": Ünlü Astrolog 2025 Yılının İlk Günleri İçin Uyarılarda Bulundu

"İnancınızı Kaybetmeyin": Ünlü Astrolog 2025 Yılının İlk Günleri İçin Uyarılarda Bulundu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 14:59

2024’ü geride bırakıp 2025’e adım attık. Astrolog Yasemin Koca, Venüs’ün Balık burcuna geçişini vurgulayarak, 'İmkansız gördüğünüz olaylar şifalanacak ve mucizeler hayatınıza dahil olacak' dedi. Koca, ümidini kaybedenler içinse, 'Bittim dediğiniz konularda güzel aydınlanmalar yaşanacak' uyarısında bulundu.

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Artık 2024 yılını geride bıraktık. 2025 yılında ise birçok burçta bazı değişiklikler bekleniyor.

Artık 2024 yılını geride bıraktık. 2025 yılında ise birçok burçta bazı değişiklikler bekleniyor.

Astrologlar ise çağrılarda bulunuyor. Yeni yılda yapılmaması gereken şeyleri vurguluyor.

Astrologlar ise çağrılarda bulunuyor. Yeni yılda yapılmaması gereken şeyleri vurguluyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla bildiğimiz astrolog Yasemin Koca da uyarısını yaptı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla bildiğimiz astrolog Yasemin Koca da uyarısını yaptı.

Venüs’ün Balık burcuna geçişini vurgulayan Koca, "İmkansız diye düşündüğünüz olayların, şifalanmasını ve yaşamınıza mucizevi olayların dahil olmasını yaşayacağız" dedi.

Venüs’ün Balık burcuna geçişini vurgulayan Koca, "İmkansız diye düşündüğünüz olayların, şifalanmasını ve yaşamınıza mucizevi olayların dahil olmasını yaşayacağız" dedi.

"Ümidinizin kalmadığı ve artık bittim diye düşündüğünüz konularda oldukça güzel aydınlanmalar yaşanacak. İnançlarınızı kaybetmeyin"

"Ümidinizin kalmadığı ve artık bittim diye düşündüğünüz konularda oldukça güzel aydınlanmalar yaşanacak. İnançlarınızı kaybetmeyin"
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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