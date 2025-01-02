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Yaşam
"Ev Neresidir?" Sorusuna Gelen Birbirinden Duygusal Cevaplar

"Ev Neresidir?" Sorusuna Gelen Birbirinden Duygusal Cevaplar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 12:06

Ev dediğimiz şey, aslında sadece barınacak bir yer değil; huzur, güven ve aidiyet hissi de demek. Herkes için farklı anlamlar taşıyan bu kavram, Twitter’da (X) “Ev neresidir?” sorusuyla gündeme geldi. Gelen yanıtlar ise duygulandırdı.

Buyurun...

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Bir kullanıcı, "Ev neresidir?" diye sorarak yepyeni bir akımın fitilini ateşledi.

Bir kullanıcı, "Ev neresidir?" diye sorarak yepyeni bir akımın fitilini ateşledi.
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Birçok kullanıcı da birbirinden farklı ve duygusal şeyler söyledi.

Birçok kullanıcı da birbirinden farklı ve duygusal şeyler söyledi.
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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