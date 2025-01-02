"Ev Neresidir?" Sorusuna Gelen Birbirinden Duygusal Cevaplar

Ev dediğimiz şey, aslında sadece barınacak bir yer değil; huzur, güven ve aidiyet hissi de demek. Herkes için farklı anlamlar taşıyan bu kavram, Twitter’da (X) “Ev neresidir?” sorusuyla gündeme geldi. Gelen yanıtlar ise duygulandırdı.

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