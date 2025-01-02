Ünlü Psikiyatrdan Önemli Tespitler: Birinin Sizden Hoşlanmadığını Gösteren İşaretler Neler?
Ünlü Psikiyatrdan Önemli Tespitler: Birinin Sizden Hoşlanmadığını Gösteren İşaretler Neler?
Kaynak: https://nypost.com/2025/01/01/lifesty...
Bazen karşınızdaki kişinin sizi sevip sevmediğini anlamak zor olabilir. Ünlü bir psikiyatr, bu kafa karışıklığını giderecek önemli ipuçlarını paylaştı. Eğer biri sizden hoşlanmıyorsa, davranışlarında fark edilebilecek bazı ortak göstergeler olabilir. İşte bu sinyalleri yakalamak için bilmeniz gerekenler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazen bir insanın sizden hoşlanmadığını mimiklerinden anlayabilirsiniz. Sizler de takdir edersiniz ki davranışlar düşüncelerden daha önemlidir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD'de yaşayan, Londra'daki City Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi almış Francesca Tighinean, birinin sizden hoşlanmadığını anlamanızı sağlayacak beş işareti paylaştı.
Tighinean, 20 Aralık'ta yüklediği bir dakikalık TikTok videosunda, göz temasının önemine dikkat çekerek, göz temasının eksikliğinin bir uyarı işareti olabileceğini belirtti.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer işaret ise dudakların büzülmesi.
Birinin sizden hoşlanmadığını, konuşma sırasında vücut veya ayaklarını sizden uzaklaştırmasından anlayabilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eğer biriyle iletişim kurduğunuzda kollarını çapraz bağladığını fark ederseniz, bu kişinin sınır koymaya çalıştığı anlamına gelebilir.
Kişinin bir adım geri atması veya belirgin bir mesafe koyması, etrafınızda rahatsız olduğunu gösterebilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın