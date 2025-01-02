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Ünlü Psikiyatrdan Önemli Tespitler: Birinin Sizden Hoşlanmadığını Gösteren İşaretler Neler?

Ünlü Psikiyatrdan Önemli Tespitler: Birinin Sizden Hoşlanmadığını Gösteren İşaretler Neler?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 11:23

Bazen karşınızdaki kişinin sizi sevip sevmediğini anlamak zor olabilir. Ünlü bir psikiyatr, bu kafa karışıklığını giderecek önemli ipuçlarını paylaştı. Eğer biri sizden hoşlanmıyorsa, davranışlarında fark edilebilecek bazı ortak göstergeler olabilir. İşte bu sinyalleri yakalamak için bilmeniz gerekenler...

Kaynak: https://nypost.com/2025/01/01/lifesty...
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Bazen bir insanın sizden hoşlanmadığını mimiklerinden anlayabilirsiniz. Sizler de takdir edersiniz ki davranışlar düşüncelerden daha önemlidir.

Bazen bir insanın sizden hoşlanmadığını mimiklerinden anlayabilirsiniz. Sizler de takdir edersiniz ki davranışlar düşüncelerden daha önemlidir.

ABD'de yaşayan, Londra'daki City Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi almış Francesca Tighinean, birinin sizden hoşlanmadığını anlamanızı sağlayacak beş işareti paylaştı.

Tighinean, 20 Aralık'ta yüklediği bir dakikalık TikTok videosunda, göz temasının önemine dikkat çekerek, göz temasının eksikliğinin bir uyarı işareti olabileceğini belirtti.

'Bu, kişinin daha derin bir bağ kurmaktan veya konuşmaktan kaçındığını gösterir.”

Dikkat edilmesi gereken bir diğer işaret ise dudakların büzülmesi.

“Dudakları sıkmak, tahriş, stres veya onaylamama gibi duyguların sözsüz bir işaretidir,” diye ekliyor Tighinean.

Birinin sizden hoşlanmadığını, konuşma sırasında vücut veya ayaklarını sizden uzaklaştırmasından anlayabilirsiniz.

“Bu, etkileşimden uzaklaşma arzusunu gösterebilir. Bilinçsizce kendilerini bir çıkışa ya da etkileşimden uzağa konumlandırabilirler,” diye açıklıyor.

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Eğer biriyle iletişim kurduğunuzda kollarını çapraz bağladığını fark ederseniz, bu kişinin sınır koymaya çalıştığı anlamına gelebilir.

“Çanta gibi nesneleri araya koymak ya da kolları bağlamak, psikolojik veya fiziksel alana ihtiyaç duyduklarını simgeler,” diyor uzman.

Kişinin bir adım geri atması veya belirgin bir mesafe koyması, etrafınızda rahatsız olduğunu gösterebilir.

Kişinin bir adım geri atması veya belirgin bir mesafe koyması, etrafınızda rahatsız olduğunu gösterebilir.

“Gerçek bir gülümsemenin olmaması veya sınırlı yüz ifadeleri, ilgi eksikliği ya da sıcaklık eksikliği sinyali verir,” diye söylüyor Tighinean.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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