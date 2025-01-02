Ünlü Psikiyatrdan Önemli Tespitler: Birinin Sizden Hoşlanmadığını Gösteren İşaretler Neler?

Bazen karşınızdaki kişinin sizi sevip sevmediğini anlamak zor olabilir. Ünlü bir psikiyatr, bu kafa karışıklığını giderecek önemli ipuçlarını paylaştı. Eğer biri sizden hoşlanmıyorsa, davranışlarında fark edilebilecek bazı ortak göstergeler olabilir. İşte bu sinyalleri yakalamak için bilmeniz gerekenler...