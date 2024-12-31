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Yeni Yılda Onları Unutmadı: Haluk Levent Konteynerdeki Depremzedelere Konser Verdi

Yeni Yılda Onları Unutmadı: Haluk Levent Konteynerdeki Depremzedelere Konser Verdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.01.2025 - 01:38

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, deprem zamanı yaptığı yardımlar ve bağılarla biliniyor. Başarılı şarkıcı, yeni yıla girerken depremzedeleri unutmadı. Konteynerde yaşayan depremzedelere konser vererek onlarla keyifli vakit geçiren Haluk Levent'in o anları takdir topladı.

İşte detaylar...

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Haluk Levent, deprem zamanında AHBAP platformu üzerinden depremzedelere yardım ulaştırarak milyonların takdirini toplamıştı.

Haluk Levent, deprem zamanında AHBAP platformu üzerinden depremzedelere yardım ulaştırarak milyonların takdirini toplamıştı.

Haluk Levent, bu sefer konteynerdeki depremzedelere konser verdi. Yeni yıla girerken depremzedeleri unutmadı.

Haluk Levent, bu sefer konteynerdeki depremzedelere konser verdi. Yeni yıla girerken depremzedeleri unutmadı.

O anlar sosyal medyada övgü topladı.

O anlar sosyal medyada övgü topladı.

O konseri buyurun beraber dinleyelim...

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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