Yeni Yılda Onları Unutmadı: Haluk Levent Konteynerdeki Depremzedelere Konser Verdi
Yeni Yılda Onları Unutmadı: Haluk Levent Konteynerdeki Depremzedelere Konser Verdi
AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, deprem zamanı yaptığı yardımlar ve bağılarla biliniyor. Başarılı şarkıcı, yeni yıla girerken depremzedeleri unutmadı. Konteynerde yaşayan depremzedelere konser vererek onlarla keyifli vakit geçiren Haluk Levent'in o anları takdir topladı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haluk Levent, deprem zamanında AHBAP platformu üzerinden depremzedelere yardım ulaştırarak milyonların takdirini toplamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haluk Levent, bu sefer konteynerdeki depremzedelere konser verdi. Yeni yıla girerken depremzedeleri unutmadı.
O anlar sosyal medyada övgü topladı.
O konseri buyurun beraber dinleyelim...
Gelen yorumlardan bazıları👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın