CEO Katil Zanlısı Luigi Mangione'ye Benzediği İçin Çekici Kadınlarla Buluştuğunu İddia Eden Adam
CEO Katil Zanlısı Luigi Mangione'ye Benzediği İçin Çekici Kadınlarla Buluştuğunu İddia Eden Adam
Geçtiğimiz günlerde bir adam, UnitedHealtCare'ın CEO'sunu öldürdüğü düşünülen katil zanlısı Luigi Mangione'ye benzetildiği için çekici kadınlarla buluştuğunu iddia etti. İlk başlarda kendisini pek de katil zanlısına benzetmeyen adam, kendisine 'bakmayacağını' düşündüğü modellerle bile buluştuğunu dile getirdi. Tabiri caizse bu durumun ekmeğini yiyen adam, halinden derece memnun. Detaylar içeriğin devamında...
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Hatrılarsanız geçtiğimiz haftalarda UnitedHealthCare'ın CEO'sunu öldürdüğü düşünülen katil zanlısı Luigi Mangione, sosyal medyada epey bi' gündem olmuştu.
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Bir kesim Manigone'yi adeta bir devrimci halk kahramanı olarak görmüş ve "ikon" olarak değerlendirmişti.
Öyle olacak ki geçtiğimiz günlerde bir adam, katil zanlısına benzediği için, tabiri caizse bu durumun "ekmeğini yediğini" dile getirdi.
Benzerliği sayesinde kendisine asla bakmayacağını düşündüğü modellerle de buluşabildiğini söyleyen adam, röportaj esnasında da ismini vermek istememiş.
Verdiği röportajın devamında ise ne zaman fotoğraf paylaşsa birçok kişinin kendisine "flörtöz" mesajlar attığını da itiraf ediyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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