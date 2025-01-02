CEO Katil Zanlısı Luigi Mangione'ye Benzediği İçin Çekici Kadınlarla Buluştuğunu İddia Eden Adam

Geçtiğimiz günlerde bir adam, UnitedHealtCare'ın CEO'sunu öldürdüğü düşünülen katil zanlısı Luigi Mangione'ye benzetildiği için çekici kadınlarla buluştuğunu iddia etti. İlk başlarda kendisini pek de katil zanlısına benzetmeyen adam, kendisine 'bakmayacağını' düşündüğü modellerle bile buluştuğunu dile getirdi. Tabiri caizse bu durumun ekmeğini yiyen adam, halinden derece memnun. Detaylar içeriğin devamında...