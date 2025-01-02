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Ünlü Diyetisyen En Zararlı 10 Gıdayı Açıkladı: Birinci Sırada Hangisi Var?

Ünlü Diyetisyen En Zararlı 10 Gıdayı Açıkladı: Birinci Sırada Hangisi Var?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 16:18

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Sağlığımızı korumak ve daha iyi bir yaşam kalitesi için yediğimiz yiyeceklerin büyük önemi var. Uzmanlar, bazı gıdaların uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Diyetisyen Hatice Nur Ege, en zararlı 10 yiyeceği açıkladı. Listenin ilk sıralarında margarin, işlenmiş et ürünleri ve bulyon bulunuyor. Gelin, listenin tamamına beraber bakalım...

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Sağlığımızı korumak için bazı yiyeceklerden kaçınmamız gerekiyor. Bu nedenle de diyetisyenlerin tavsiyeleri büyük önem taşıyor.

Sağlığımızı korumak için bazı yiyeceklerden kaçınmamız gerekiyor. Bu nedenle de diyetisyenlerin tavsiyeleri büyük önem taşıyor.

Diyetisyen Hatice Nur Ege, en zararlı 10 gıdayı açıkladı. Listenin başında margarin, salam/sosis ve bulyon yer alıyor.

Diyetisyen Hatice Nur Ege, en zararlı 10 gıdayı açıkladı. Listenin başında margarin, salam/sosis ve bulyon yer alıyor.

Listenin tamamı ise şu şekilde:

1) Margarin

2) Salam/sosis

3) Bulyon

4) Meyve suları

5) Kola

6) Patates kızartması

7) 3’ü 1 arada kahve

8) Hazır çorba

9) Jelibon

10) Noodle

İşte o video:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Mirliva RA

Hatice Hnm ne kadar enteresan bir ses tonunuz var