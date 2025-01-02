Ünlü Diyetisyen En Zararlı 10 Gıdayı Açıkladı: Birinci Sırada Hangisi Var?

Sağlığımızı korumak ve daha iyi bir yaşam kalitesi için yediğimiz yiyeceklerin büyük önemi var. Uzmanlar, bazı gıdaların uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Diyetisyen Hatice Nur Ege, en zararlı 10 yiyeceği açıkladı. Listenin ilk sıralarında margarin, işlenmiş et ürünleri ve bulyon bulunuyor. Gelin, listenin tamamına beraber bakalım...