Ünlü Diyetisyen En Zararlı 10 Gıdayı Açıkladı: Birinci Sırada Hangisi Var?

Sağlığımızı korumak ve daha iyi bir yaşam kalitesi için yediğimiz yiyeceklerin büyük önemi var. Uzmanlar, bazı gıdaların uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Diyetisyen Hatice Nur Ege, en zararlı 10 yiyeceği açıkladı. Listenin ilk sıralarında margarin, işlenmiş et ürünleri ve bulyon bulunuyor. Gelin, listenin tamamına beraber bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sağlığımızı korumak için bazı yiyeceklerden kaçınmamız gerekiyor. Bu nedenle de diyetisyenlerin tavsiyeleri büyük önem taşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyetisyen Hatice Nur Ege, en zararlı 10 gıdayı açıkladı. Listenin başında margarin, salam/sosis ve bulyon yer alıyor.
İşte o video:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Hatice Hnm ne kadar enteresan bir ses tonunuz var