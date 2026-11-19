Listenin en 'mütevazı' maçı bile 100 binin üzerinde izleyiciye ulaştı. 2 Ağustos 2014'te ABD'nin Michigan eyaletindeki Michigan Stadyumu'nda, International Champions Cup kapsamında Manchester United ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Stadyuma 109.318 kişi doldu ve bu rakam, ABD'de oynanan bir futbol maçına gelen en yüksek seyirci sayısı olarak kayda geçti.

Maçın sahadaki hikâyesi de en az tribünler kadar renkliydi. Ashley Young ilk yarıda iki gol attı, Gareth Bale penaltıdan Real Madrid'i bir ara oyuna ortaya soktu, Javier Hernández ise 80. dakikada skoru belirledi. Manchester United 3-1'lik galibiyetle turnuvada finale yükseldi. Listenin tek modern dönem ve hazırlık turnuvası maçı olan bu karşılaşma, rekor kalabalıkların günümüzde de mümkün olduğunu gösterdi.