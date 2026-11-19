Tribünde Boş Tek Bir Yer Kalmadı: Futbol Tarihinin En Kalabalık 6 Maçı
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Futbol tarihinde bazı maçlar sahadaki skordan çok tribünlerdeki kalabalıkla hatırlanıyor. Maracana'da 199 bin kişinin izlediği 1950 Dünya Kupası finalinden Michigan'da 109 bin taraftarın toplandığı dostluk maçına kadar, stadyumları tamamen dolduran altı karşılaşmayı küçükten büyüğe sıraladık.
1. Manchester United - Real Madrid (109.318)
2. Benfica - Porto (135.000)
3. Celtic - Leeds United (136.505)
4. Celtic - Aberdeen (147.365)
5. İskoçya - İngiltere (149.415)
6. Brezilya - Uruguay (199.854)
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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