Hangi Romantik Film Senin Aşk Hayatını Anlatıyor?
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Herkesin aşk hikayesi farklıdır. Kimileri ilk görüşte aşka inanırken kimileri güvenin ve zamanla oluşan bağın her şeyden önemli olduğunu düşünür. Bazılarımız tutkulu, inişli çıkışlı ilişkilerin içinde kendini bulurken bazılarımız sakin, huzurlu ve güven dolu bir aşkın hayalini kurar. Peki senin aşk hayatın bir romantik film olsaydı hangi film olurdu?
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
1. Birinden hoşlandığında ilk adımın ne olur?
2. Sence gerçek aşk nasıl başlamalı?
3. Sevgilinle yaşayacağın ideal bir gün nasıl olur?
4. Bir ilişkide seni en çok ne mutlu eder?
5. Aşk hayatında en büyük korkun nedir?
6. Eski sevgilin aniden sana mesaj atsa ne yaparsın?
7. Bir tartışma yaşadığında nasıl davranırsın?
8. Aşkı hangi kelimeyle tanımlarsın?
Aşk ve Gurur (Pride & Prejudice)
Not Defteri (The Notebook)
Aşk Her Yerde (Love Actually)
La La Land
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