Manhattan’da Korkutan Olay: Tren Raylarına İtilen Adam Ölümden Döndü, Saldırgan Hızla Yakalandı
Manhattan’da Korkutan Olay: Tren Raylarına İtilen Adam Ölümden Döndü, Saldırgan Hızla Yakalandı
Manhattan’da, 18th Street metro istasyonunda bir adam raylara itilerek ölümden döndü. Salı günü öğleden sonra gerçekleşen olayda, 45 yaşındaki kurban ağır yaralanırken, saldırgan güvenlik kameraları sayesinde kısa sürede yakalandı. Raylara itilen adam, kaburga kırıkları ve kafatası çatlağı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Brooklyn’de yaşayan 23 yaşındaki şüpheli, cinayete teşebbüs ve ağır saldırı suçlamalarıyla tutuklandı. Polis, saldırının rastgele gerçekleştiğini ve kurban ile saldırgan arasında bir bağ olmadığını açıkladı.
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Kaynak: New York Post
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Dün Manhattan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Manhattan’daki 18th Street metro istasyonunda bir kişi raylara itildi.
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Olay, salı günü öğleden sonra 1:30 civarında yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, platformda bekleyen 45 yaşındaki bir adam, arkasından yaklaşan bir kişi tarafından aniden raylara itildi.
Kurban, metro vagonlarının arasından çıkarılarak Bellevue Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, olaydan yaklaşık bir saat sonra 23 yaşındaki Kamel Hawkins’i 59th Street İstasyonu’nda yakaladı. Brooklyn’de yaşayan Hawkins’in daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi. Cinayete teşebbüs ve ağır saldırı suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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