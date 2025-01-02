Manhattan’da Korkutan Olay: Tren Raylarına İtilen Adam Ölümden Döndü, Saldırgan Hızla Yakalandı

Belediye Başkanı Eric Adams, metroda güvenliği artırmaya yönelik çalışmalarına dikkat çekerek, suç oranlarının düşmesine rağmen halkın bu tür olaylar nedeniyle endişeli olduğunu söyledi.

'Bir kişi raylara itildiğinde, insanlar gördüklerinden etkileniyor. Bu algıyı değiştirmek için daha çok çalışmamız gerekiyor,' dedi.

Polis, olayın rastgele gerçekleştiğini ve kurban ile saldırgan arasında bir bağlantı olmadığını açıkladı.