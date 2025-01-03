Yılbaşı Etkinliğinde Patlatılan Havai Fişeklerin Doğaya Verdiği Zararı Görünce İçiniz Cız Edecek

2025 yılına girerken birçok havai fişek gösterisiyle karşılaştık. Bir kısmımız eğlenceli anlar yaşarken, evcil hayvanlarımız korktu ve bazı insanlar bu anları videoya çekti. Ancak, fotoğrafçı Alper Tüydeş, havai fişeklerin doğaya ve canlılara verdiği zararları gözler önüne seren bir video paylaştı. Videonun altına, 'İnsanların tek eğlencesi bu kaldı, buna da duyar kasmazsınız diyenler umarım görür bunu' diyerek, bazı görseller paylaştı.

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