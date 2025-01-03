Yılbaşı Etkinliğinde Patlatılan Havai Fişeklerin Doğaya Verdiği Zararı Görünce İçiniz Cız Edecek
Yılbaşı Etkinliğinde Patlatılan Havai Fişeklerin Doğaya Verdiği Zararı Görünce İçiniz Cız Edecek
2025 yılına girerken birçok havai fişek gösterisiyle karşılaştık. Bir kısmımız eğlenceli anlar yaşarken, evcil hayvanlarımız korktu ve bazı insanlar bu anları videoya çekti. Ancak, fotoğrafçı Alper Tüydeş, havai fişeklerin doğaya ve canlılara verdiği zararları gözler önüne seren bir video paylaştı. Videonun altına, 'İnsanların tek eğlencesi bu kaldı, buna da duyar kasmazsınız diyenler umarım görür bunu' diyerek, bazı görseller paylaştı.
İşte detaylar...
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Sizler de takdir edersiniz 2025 yılına girerken birçok havai fişek gösterisi gördük. Bir kısmımız korktu, bir kısmımız da telefonlarına sarılıp o anları videoya aldı.
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Evcil hayvanlarımız da korktu tabii. Birçoğumuz halk arasında havai fişeklerin hayvanlar için zararlı olabileceğini biliyoruz.
Fakat fotoğrafçı Alper Tüydeş, paylaştığı videoyla havai fişeklerin zararlarını gözler önüne serdi. Sözlerine, "İnsanların tek eğlencesi bu kaldı, buna da duyar kasmazsınız diyenler umarım görür bunu" diyerek başladı.
"İlk görüntü Uludağ’dan. Diğerleri ise Bulgaristan’da faaliyet gösteren @greenbalkans ekibi yılbaşı sonrası kendi çevrelerinden 591 ölü dağ ispinozu toplamış. 15 de yaralı. Ve bu sadece küçük bir alanda bir günde ulaşabildikleri. Türkiye’de ise böyle bir çalışma yok. Olsaydı aşağı kalmazdık ama eminim"
"Daha fazla havai fişek gösterisi Türkiye’de dahil bir çok ülkede yapıldı. Ve Avrupa’da bu korkunç seviyelerde ve saatlerce sürüyor! Ve inanın bu rakam sanılandan çok daha fazla…"
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"Sadece kuşlar değil memeliler hatta deniz, dere ve göllerdeki balıklar da bundan etkileniyor. Evlerdeki veya sokaklarda kedi köpeklerde."
"Uludağ Milli Parkı’nda bir çok hassas tür varken ve Türkiye’nin en önemli habitatlarından birinin merkeziyken bu olanlar! Şimdi bu eğlenceyi bilmeyen, sevmeyen hatta korkudan stresten ölen canlılar olduğu gözüyle bir daha izleyelim. Ve bu sadece Uludağ’da yapılmadı."
Kullanıcılardan bu ürpertici gerçeğe yorumlar gecikmedi.
İşte o yorumlardan bazıları👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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