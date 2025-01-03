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"Havada Aşk Kokusu Var": Ünlü Astrolog Bahtı Açılacak Üç Burcu Açıkladı

"Havada Aşk Kokusu Var": Ünlü Astrolog Bahtı Açılacak Üç Burcu Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.01.2025 - 22:06

Astroloji dünyasında sıkça yer verdiğimiz Yasemin Koca, Twitter (X) hesabından önemli bir uyarı paylaştı. Venüs'ün balık burcuna geçiş yapacağını belirterek, 'Şifalanacağımız bir döneme başlıyoruz' dedi. Peki, bu enerjiden en çok etkilenecek üç burç hangileri? Detaylar içeriğin devamında!

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Astroloji paylaşımlarıyla bildiğimiz astrolog Yasemin Koca, kendi Twitter (X) hesabından bazı uyarılarda bulundu.

Astroloji paylaşımlarıyla bildiğimiz astrolog Yasemin Koca, kendi Twitter (X) hesabından bazı uyarılarda bulundu.

Venüs'ün balık burcuna geçeceğini vurgulayarak "Şifalanacağımız bir döneme başlıyoruz" dedi.

Venüs'ün balık burcuna geçeceğini vurgulayarak "Şifalanacağımız bir döneme başlıyoruz" dedi.

Bu süreçten etkilecek üç burcu da şu şekilde sıraladı:

Bu süreçten etkilecek üç burcu da şu şekilde sıraladı:

'Bütün burçlarımızda olumlu etki alırken en büyük etkileri alacak olanlar

Yengeçler/Akrepler/Balıklar...'

İşte o gönderi👇

İşte o gönderi👇
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Yükselenlerin de olduğunu söyleyen Koca'ya birkaç yorum da geldi👇

Yükselenlerin de olduğunu söyleyen Koca'ya birkaç yorum da geldi👇
twitter.com
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Sizce neler olacak?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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