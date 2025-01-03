YouTube'ın En Popüler İçerik Üreticisi MrBeast'ten Kız Arkadaşına Romantik Evlenme Teklifi
YouTube'ın En Popüler İçerik Üreticisi MrBeast'ten Kız Arkadaşına Romantik Evlenme Teklifi
YouTube dünyasının en büyük isimlerinden MrBeast, kız arkadaşıyla romantik bir evlenme teklifi anını paylaştı. Ancak çift, büyük ve gösterişli bir düğün yerine, daha sakin ve özel bir kutlama planlıyor. Booysen, PEOPLE dergisine yaptığı açıklamada, evliliklerinin detaylarını ve planlarını samimi bir şekilde dile getirdi.
İşte detaylar...
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YouTube'daki içerikleriyle adından sıkça söz ettiren MrBeast, son zamanların en iyi içerik üreticilerinden biri haline geldi.
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İsmi bazı skandallara karışsa da henüz bir şey kanıtlanabilmiş değil.
MrBeast, dün nişanlandığını duyurdu. Yılbaşında ailesiyle birlikteyken bir süredir birlikte olduğu 26 yaşında Thea Booysen'e evlenme teklifi etti.
“Ailem Noel için Güney Afrika'dan geldi ve Noel'i evimizde kutlayacaktık, dolayısıyla her iki aile de buradaydı. Hediyeleri açıyorduk ve en son hediye için benden gözlerimi kapatmamı istedi çünkü bu bir sürprizdi,” diyor Booysen.
MrBeast, "İçinde yüzük olan gerçek hediyeyi ona vermeden önce, biraz gürültü yapmak için büyük bir kutuyu kasıtlı olarak düşürdüm. Sonra diz çöküp evlenme teklif ettim." diyor.
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Booysen gözlerini açtıktan sonra, "Evet" dedi ve heyecanlandığını dile getirdi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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