YouTube'ın En Popüler İçerik Üreticisi MrBeast'ten Kız Arkadaşına Romantik Evlenme Teklifi

YouTube dünyasının en büyük isimlerinden MrBeast, kız arkadaşıyla romantik bir evlenme teklifi anını paylaştı. Ancak çift, büyük ve gösterişli bir düğün yerine, daha sakin ve özel bir kutlama planlıyor. Booysen, PEOPLE dergisine yaptığı açıklamada, evliliklerinin detaylarını ve planlarını samimi bir şekilde dile getirdi.

İşte detaylar...