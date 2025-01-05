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Yaptırdıkları "Sanatsal" Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler

Yaptırdıkları "Sanatsal" Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.01.2025 - 18:23

Dövme birçoğumuz için bir sanat dalı olsa da bazı dövmeler adeta göz kanatıyor. Estetik görüntüden uzak bu dövmeler ise görenlere uzun uzun hayatı sorgulatıyor. Birçok kişinin aklında 'Hangi dövmeyi yaptırsam' sorusu yatsa da, birazdan göreceğiniz dövmeler, size dövme yaptırmaya tövbe ettirecek! Gelin, o dövmelere beraber bakalım...

Hazırsanız, başlayalım...

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

2. "Gerçekten çok farklı bir konsept"

2. "Gerçekten çok farklı bir konsept"

3. "Arkadaşımın bana yaptığı ilk dövme"

3. "Arkadaşımın bana yaptığı ilk dövme"

4. "Bir insan neden böyle bir dövme yaptırır ki?"

4. "Bir insan neden böyle bir dövme yaptırır ki?"

5. "Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?"

5. "Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?"
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6. 👇

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7. "Yılbaşında yaptırdığım bedava dövme"

7. "Yılbaşında yaptırdığım bedava dövme"

8. "Ortaokulda yaptırıp pişman olduğum o dövme"

8. "Ortaokulda yaptırıp pişman olduğum o dövme"

9. "Post Malone sandım"

9. "Post Malone sandım"

10. "Tam bir sanat eseri"

10. "Tam bir sanat eseri"
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11. "Tatsız bir çalışma olmuş"

11. "Tatsız bir çalışma olmuş"

12. "Gözlerim kanadı"

12. "Gözlerim kanadı"

13. "Boyama kitabı mı bu?"

13. "Boyama kitabı mı bu?"

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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